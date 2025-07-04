Германия хочет договориться с США о передаче Украине систем Patriot – СМИ

Решение Пентагона приостановить поставки некоторых видов вооружений и боеприпасов Украине ошеломило союзников США в Европе. Однако и Германии до сих пор рассчитывают, что смогут договориться с президентом США Дональдом Трампом о передаче Киеву систем Patriot.

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Об этом якобы говорится в "секретном соглашении" немецкого правительства с Вашингтоном. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Издание отмечает, что американские системы Patriot Украина использует для защиты как населения, так и критической инфраструктуры. И их нехватка была и остается насущной проблемой: сейчас, по данным Bild, Киев имеет всего четыре системы, чего слишком мало для эффективной защиты от российского воздушного террора.

Если же в придачу еще и закончатся ракеты для Patriot – российские атаки будут приводить к еще большим разрушениям и жертвам, пишет издание.

Помочь этому помочь пытается сейчас Берлин: Bild со ссылкой на правительственные источники отмечает, что немецкое правительство сейчас ждет ответа от министра обороны США в рамках взятых им обязательств по поиску двух систем Patriot, которые Германия профинансирует для Украины.

"Сообщается, что запрос был подан министру обороны США, назначенному президентом Дональдом Трампом, несколько недель назад. Ранее Киев безуспешно пытался приобрести системы Patriot у США, а затем обратился к правительству Германии. Непонятно, как повлияет остановка поставок на сделку с Берлином. Белый дом приостановил поставки, одобренные предыдущей администрацией, не предоставив четких объяснений. Сейчас в Берлине есть опасения, что США также могут отклонить запрос Германии на две системы Patriot", – указано в публикации.

Приостановку американских поставок Киеву стало предметом обсуждения на заседании правительства Германии. Члены Кабмина страны, отмечает Bild, констатировали, что эти поставки компенсировать пока невозможно. Однако Германия вместе с союзниками попытаются "хотя бы поставлять Украине системы Patriot из собственных запасов".

Источники издания в службах безопасности отмечают, что воздушный террор РФ среди прочего имеет целью истощить арсенал ракет Patriot. И решение США, вызвавшее овации в Кремле, сыграло на руку агрессору.

Однако в экспертных кругах констатируют: решение администрации Трампа неожиданностью не является.

"Трамп сейчас внедряет политику, которую он давно объявил", – отметил Ян Берендс, известный эксперт по Восточной Европе и профессор истории Европейского университета Виадрина, посвятивший жизнь изучению авторитарных режимов, пропаганды и общества на постсоветском пространстве.

Он также в разговоре с Bild отметил, что последние события, в частности вывод американских войск, является "временем Европы", и что Германия, Франция и Польша должны "как можно скорее заполнить пробелы, созданные Америкой".

Напомним, ранее в ISW объяснили, почему помощь США является критически важной для Украины. Дело в том, что именно Вашингтон оперативно и в большом количестве обеспечивает Киев ключевыми системами вооружения и запасами ракет для противовоздушной обороны.

О том, что США приостановили поставки зенитных ракет и некоторых других боеприпасов в Украину, накануне сообщил ряд западных изданий, впоследствии эти сообщения подтвердили в Белом доме, сославшись на "интересы Америки". Речь идет о Patriot, Hellfire и ряде других ракет и боеприпасов, которые важны прежде всего для защиты от российских атак и которые не могут заменить европейские партнеры.

При этом Киев не получал официального подтверждения о замораживании поставок боеприпасов от США – несмотря на то, что, по данным СМИ, заблокирована даже та помощь, которая уже находится в регионе.

Впоследствии в Пентагоне заверили, что продолжают предоставлять Трампу варианты военной помощи Украине, а в Госдепе добавили, что приостановление поставок оружия не означает, что США полностью прекращают военную поддержку Украины. В то же время там сослались на то, что для США "главным звеном является дипломатия" – которой, судя по всему, очень вредит способность украинской ПВО защищать украинцев от разрушительных атак РФ.

Уже после этих заявлений сам Трамп заверил, что США продолжают предоставлять оружие Украине, ситуацию же он может обсудить по телефону с президентом Зеленским.

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