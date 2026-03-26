Шансов все меньше: букмекеры обвалили котировки на победу Украины в матче со Швецией

Сборная Украины теперь считается аутсайдером в противостоянии со Швеции в полуфинале плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Две сине-желтые команды встретятся 26 марта в Валенсии, а аналитики существенно изменили свой прогноз на матч.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Сьюдад де Валенсия". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Швеция. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

За несколько часов до стартового свистка букмекеры внесли корректировки в свои оценки шансов команд на успех. Ставки на побед Украины в основные 90 минут игрового времени теперь принимаются с коэффициентом 3,10 (было – 2,80). Ничья все так же оценивается котировкой 3,20. А показатели на триумф шведов изменились с 2,60 на 2,30.

Кроме того, выход в финал стыков подопечных Сергея Реброва теперь представлен индексом 2,15 вместо прежних 1,90. В итоговую победу "тре крунур" верят на уровне 1,66 (было – 1,80).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!