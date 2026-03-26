Цены вырастут, а гаджеты станут хуже: к чему советуют готовиться украинцам из-за "ИИ-бума"

Стремительное развитие инфраструктуры искусственного интеллекта вызвало дефицит оперативной памяти и других компонентов для техники на глобальных рынках. В связи с этим украинцы уже с апреля-мая почувствуют существенный рост цен на электронику.

Об этом сообщают в популярных магазинах бытовой техники и электроники, пишет hromadske. Но, кроме собственно глобальных трендов, на ценах сказываются также внутренние факторы – инфляция, курс валют и логистики (то есть стоимость топлива).

Рост цен на годы

Одним из главных факторов подорожания является оперативной памяти и других компонентов. В частности в мире уже ощущается дефицит динамической оперативной памяти DRAM, без которой невозможно производство современных компьютеров, смартфонов и серверов.

Тенденция к росту цен сформировалась в конце 2025 года и в начале 2026-го DRAM и SSD-накопители подорожали уже на 20-30%. Коммерческий директор одной из сетей продажи электроники и бытовой техники Андрей Коваленко прогнозирует рост до 2027 года.

Чипы уже составляют до 30% себестоимости бюджетного ПК, хотя ранее этот показатель составлял около 10-15%. И хотя в целом ситуация скажется практически на всех категориях электроники, но под наибольшей "угрозой" подорожания – ноутбуки, планшеты, настольные компьютеры, смартфоны и смарт-часы.

Откат в технических характестиках

Чтобы удержать доступные цены, производители техники могут могут прибегнуть к компромиссам в характеристиках бюджетных гаджетов, считает коммерческий директор другой сети Вячеслав Склонный. Это означает, что фактически за те же деньги можно будет приобрести менее технологичные изделия.

Зато в премиальном сегменте подорожание чаще будут оправдывать именно расширением функционала ИИ и дополнительными возможностями для пользователя.

"Одним из главных трендов года станет интеграция искусственного интеллекта почти во всех категориях устройств, и именно ИИ все чаще будет не дополнительной опцией, а базовым элементом современной техники", – прогнозирует Склонный.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики считают, что дефицит электронной памяти продлится до конца 2027 года. Но розничные сети уже сообщили как о возможном сокращении поставок отдельных категорий бытовой техники и электроники, так и о подорожании товара.

