Наземная операция США в Иране может стартовать уже в ближайшее время, об этом сигнализируют влиятельные республиканцы в Конгрессе. В то же время дипломатические каналы остаются открытыми.

Ряд стран пытается срочно свести стороны за столом переговоров, несмотря на жесткую позицию Тегерана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По меньшей мере трое республиканцев в Конгрессе США, включая председателей комитетов по вооруженным силам в Палате представителей и Сенате, фактически подтверждают подготовку к наземной операции. Они допускают, что военные действия могут начаться уже в ближайшее время или даже частично продолжаются.

В то же время председатель Комитета по вооруженным силам Сената Роджер Уикер прокомментировал заявления коллеги Майка Роджерса о недостатке информации об Иране. "Скажу так: я понимаю, почему он мог это сказать", – отметил Уикер, фактически подтвердив, что полная информационная картина для законодателей остается ограниченной.

В то же время Иран сигнализирует о нежелании вести переговоры, что значительно усложняет дипломатическое урегулирование. Несмотря на это, международные посредники – в частности Турция, Египет и Пакистан –пытаются организовать встречу между американскими и иранскими представителями уже на этой неделе.

Президент США Дональд Трамп и его политические союзники публично выражали готовность к переговорам. Однако эксперты по Ближнему Востоку оценивают перспективы быстрого соглашения как низкие, хотя и не исключают компромисса, если обе стороны будут заинтересованы.

Однако по отношению к Ирану он готов "развязать ад", если официальный Тегеран откажется признать свое поражение в войне.

