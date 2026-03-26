С 1 апреля 2026 года в Украине состоится перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Формально это позитивная новость: государство учитывает тот факт, что люди продолжают работать после выхода на пенсию и платят страховые взносы.

Далее читайте блог на языке оригинала – украинском.

Однак на практиці цей механізм рідко дає відчутне зростання виплат.

Перерахунок з 1 квітня проводиться автоматично — без додаткового звернення людини. Він стосується пенсіонерів, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати.

Пенсія буде переглянута у двох випадках:

якщо на 1 березня 2026 року людина набула 24 місяці страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку пенсії;

або якщо відпрацьовано менше ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку минуло два роки.

Йдеться про звичайні пенсії, призначені за Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Для пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років, перерахунок буде проведено лише за умови, що вони вже досягли пенсійного віку.

Під час перерахунку враховується: страховий стаж, набутий після призначення або попереднього перерахунку пенсії; заробітна плата, з якої була призначена або перерахована пенсія. При цьому, може враховуватися і зарплата, отримана вже після виходу на пенсію — якщо це вигідніше для людини.

Однак є одна важлива деталь. Під час такого перерахунку не змінюється показник середньої заробітної плати, який застосовувався при призначенні або попередньому перерахунку пенсії.

На практиці це означає, що навіть якщо людина після виходу на пенсію отримує значно вищу зарплату, при перерахунку її пенсії застосовується старий базовий показник.

Як це виглядає на прикладі. Припустимо, людина останні два роки працює і отримує зарплату 30 тис. грн, з якої регулярно сплачується єдиний соціальний внесок. Для визначення коефіцієнта заробітної плати її дохід порівнюють із середньою зарплатою за 2024–2025 роки, яка становила від 14 975 грн до 24 293 грн.

Але далі цей коефіцієнт застосовується не до сучасної зарплати, а до тієї бази, з якої людині колись призначили пенсію. Для більшості пенсіонерів, які вийшли на пенсію давно, це середня зарплата 2017 року — 3 764,4 грн. Після індексацій вона становить приблизно 9 992 грн у 2026 році.

У результаті людина, яка сьогодні заробляє 30 тисяч гривень і платить внески, отримує перерахунок пенсії, розрахований фактично із зарплати близько 9992 грн.

Такий механізм суттєво зменшує реальний ефект від перерахунку пенсій для працюючих пенсіонерів. Фактично система не повністю враховує ті страхові внески, які люди продовжують сплачувати, працюючи після виходу на пенсію. У результаті виникає несправедливість: людина чесно працює, сплачує внески із сучасної зарплати, але її пенсія перераховується за застарілою базою.

Страховий принцип пенсійної системи передбачає просте правило: розмір пенсії має залежати від сплачених страхових внесків. Однак нинішній порядок перерахунку пенсій для працюючих пенсіонерів фактично порушує цей принцип. Адже внески сплачуються із сучасних доходів, а пенсія розраховується із застарілої зарплатної бази.

Саме тому багато працюючих пенсіонерів не відчувають справедливості в системі, до якої продовжують робити внесок. І поки цей механізм не буде переглянутий, перерахунок пенсій залишатиметься радше формальністю, ніж реальним підвищенням доходів людей, які продовжують працювати після виходу на пенсію.