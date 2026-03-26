В Украине планируют изменить правила пользования недрами. Правительство и парламент предлагают обновить законодательство, регулирующее получение специальных разрешений на добычу полезных ископаемых, проведение аукционов и условия работы компаний в добывающей отрасли.

Речь идет прежде всего о законопроектах № 14249 и № 14250, а также о проекте постановления Кабинета Министров "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно пользования недрами", которые должны изменить подходы к управлению недрами. Главная цель – упростить процедуры, повысить инвестиционную привлекательность отрасли и адаптировать правила к условиям военного времени.

Почему возникла необходимость в изменениях

Сфера недропользования в Украине долгое время считалась одной из самых сложных для бизнеса.

Получение специальных разрешений часто сопровождалось длительными бюрократическими процедурами, а законодательство содержало много несогласованностей.

Кроме того, полномасштабная война создала новые проблемы для компаний, работающих с месторождениями полезных ископаемых. Часть предприятий потеряла доступ к участкам недр или не смогла выполнить запланированные работы в установленные сроки. Именно поэтому законодатели предлагают внести ряд изменений, которые должны стабилизировать ситуацию в отрасли.

Законопроект №14249: новые гарантии для недропользователей

Один из ключевых документов – законопроект №14249. Он предусматривает совершенствование правового регулирования в сфере недропользования и введение дополнительных гарантий для инвесторов.

Среди основных новаций:

Стабильность законодательства для инвесторов

Еще одно важное предложение – гарантировать компаниям стабильные правила работы.

Речь идет о том, что если предприятие получило специальное разрешение на пользование недрами, то для него должны действовать те правила, которые действовали на момент получения такого разрешения. Даже если позже законодательство изменится, новые требования не должны автоматически применяться к уже выданным разрешениям.

Проще говоря, компания, которая инвестирует в добычу полезных ископаемых, должна понимать, по каким правилам она будет работать в течение всего срока действия разрешения. Это важно, ведь такие проекты часто требуют значительных инвестиций и рассчитаны на многие годы.

Ожидается, что такой подход сделает отрасль более предсказуемой для бизнеса и поможет привлечь новые инвестиции в добычу полезных ископаемых в Украине.

Автоматическое продление сроков разрешений во время войны

Законопроект также предусматривает продление сроков действия специальных разрешений, которые действовали на момент введения военного положения. Это должно помочь компаниям, которые не смогли выполнить работы из-за войны, не потерять свои права на пользование недрами.

Совершенствование процедур пользования недрами

Документ также уточняет ряд процедурных вопросов, связанных с получением и использованием специальных разрешений.

Законопроект №14250: технические изменения в законодательство

Второй законопроект – №14250 – имеет вспомогательный характер. Он направлен на приведение отдельных норм законодательства в соответствие с новыми правилами в сфере недропользования.

В частности, предлагается:

уточнить некоторые термины;

устранить противоречия между различными нормативными актами;

адаптировать законодательство к новым процедурам.

Хотя эти изменения выглядят техническими, они важны для практического применения новых правил.

Изменения в подзаконные акты: новые правила проведения аукционов

Параллельно правительство готовит изменения в постановления Кабинета Министров, которые регулируют порядок проведения аукционов на получение специальных разрешений.

Одно из самых обсуждаемых предложений – разрешить проведение аукциона даже в случае, если на него зарегистрировался только один участник.

Сегодня в таких случаях торги могут признаваться несостоявшимися. Предложенные изменения позволят продавать разрешение даже при наличии одного претендента – по стартовой цене с минимальным шагом повышения.

Ожидается, что это позволит активизировать рынок специальных разрешений, особенно в условиях ограниченного интереса инвесторов во время войны.

Какие риски могут возникнуть

Вместе с тем отдельные предложенные изменения могут создавать определенные риски.

Прежде всего это касается возможности проведения аукционов с одним участником.

В такой ситуации фактически исчезает конкуренция, а разрешение может быть получено по стартовой цене, которая не всегда отражает реальную стоимость месторождения.

Это может привести к ситуациям, когда:

потенциальные конкуренты не участвуют в аукционе;

месторождение получает одна компания без реального соревнования;

государство недополучает средства от продажи специальных разрешений.

Отдельные эксперты также обращают внимание на риск так называемого "бронирования" месторождений. Если специальные разрешения могут длительное время оставаться у компаний без фактического освоения участка недр, это создает возможность накопления прав на стратегические ресурсы без реальных инвестиций в их разработку.

Еще одна потенциальная проблема связана с гарантией стабильности законодательства для уже выданных разрешений. С одной стороны, это важный сигнал для инвесторов, которые вкладывают значительные средства в долгосрочные проекты. С другой – в случае несовершенного регулирования государство может фактически зафиксировать для отдельных компаний более выгодные правила на десятки лет.

В такой ситуации ключевым вопросом становится баланс между интересами инвесторов и защитой государственных ресурсов. Ведь недра – это не только экономический актив, но и стратегический ресурс государства, доступ к которому должен быть максимально прозрачным.

Как такие риски уменьшают в странах Европы

Опыт европейских стран показывает, что сфера пользования природными ресурсами требует максимальной прозрачности.

Например, в Норвегии лицензии на добычу нефти и газа распределяются исключительно на конкурсной основе, а информация обо всех лицензионных участках, владельцах компаний и финансовых условиях является открытой для общественности. Кроме того, контроль за отраслью осуществляет независимый регулятор, который имеет четко определенные полномочия.

В Польше процедура получения лицензий на пользование недрами предусматривает обязательную проверку инвестора, его финансовой состоятельности и структуры собственности. Это позволяет избежать ситуаций, когда стратегические ресурсы оказываются под контролем непрозрачных компаний.

В Финляндии особое внимание уделяют открытости геологической информации. Данные о месторождениях, лицензии и разрешения доступны в электронных реестрах, что значительно уменьшает возможность манипуляций при распределении ресурсов.

Такие подходы позволяют не только привлекать инвестиции, но и обеспечивать прозрачное управление природными ресурсами.

Почему недра сейчас привлекают особое внимание

Тема недропользования сегодня приобретает все большее значение для экономики Украины.

Страна имеет значительные запасы полезных ископаемых, в частности:

природного газа;

титана;

графита;

лития;

других стратегических минералов.

Часть из этих ресурсов считается критически важной для современной промышленности, в частности для производства аккумуляторов, электроники и оборонной техники.

Именно поэтому государство пытается создать более понятные и стабильные правила для инвесторов в добывающую отрасль.

Что это означает для бизнеса

Если предложенные изменения будут приняты, они могут существенно повлиять на работу компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых или планируют инвестировать в эту сферу.

Ожидается, что новые правила позволят:

упростить получение специальных разрешений;

уменьшить административные барьеры;

повысить стабильность законодательства;

активизировать аукционы на пользование недрами.

В долгосрочной перспективе такие изменения могут способствовать развитию добывающей отрасли, привлечению новых инвестиций и более эффективному использованию природных ресурсов Украины.

Это особенно важно для экономического восстановления страны в условиях войны и послевоенного восстановления.

В то же время эффективность реформы будет зависеть от того, насколько прозрачными и конкурентными будут оставаться новые правила доступа к месторождениям.

Ведь речь идет не только о развитии бизнеса, но и об эффективном управлении одним из ключевых ресурсов страны.

Вывод

Реформа недропользования может стать важным шагом для развития добывающей отрасли и привлечения инвестиций в экономику Украины. Однако успех этих изменений будет зависеть не только от упрощения процедур, но и от уровня прозрачности и конкуренции в распределении прав на пользование недрами.

Мировой опыт показывает: инвесторы приходят в те страны, где правила игры понятны и стабильны, а доступ к природным ресурсам происходит на открытых и конкурентных условиях.

Именно сочетание этих принципов – инвестиционной привлекательности и прозрачного управления ресурсами – может стать ключом к эффективному использованию недр Украины.