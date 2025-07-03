Зеленский и Трамп могут провести телефонный разговор о приостановке военной помощи Украине – FT

В пятницу ожидается телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Ключевой темой станет внезапная остановка поставок некоторых критически важных видов американского оружия в Украину.

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Также Зеленский планирует поднять вопрос о расширении возможных будущих продаж вооружений. Об этом пишет FT, ссылаясь на источники, знакомые с планами.

Решение Пентагона о приостановке передачи нескольких передовых систем вооружения стало неожиданностью для Киева. В среду МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Гинкеля для объяснений. Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил важность бесперебойной военной поддержки и заявил: "Любая задержка или нерешительность в поддержке обороноспособности Украины только поощряет агрессора продолжать войну и акты террора".

Зеленский активно лоббировал поставки систем Patriot, в частности во время саммита НАТО на прошлой неделе. Он заявил, что Украина готова приобрести 10 таких систем на сумму $15 миллиардов для защиты от российских дронов и ракет. Трамп тогда назвал встречу с Зеленским "очень приятной" и допустил возможность продажи Patriot, но отметил, что запасы пока ограничены.

Пентагон свое решение объяснил тем, что собственные запасы США достигли критических уровней.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также прокомментировал ситуацию, заявив, что понимает осторожность Вашингтона, но подчеркнул: "Украина не может обойтись без той поддержки, которую еще может получить".

В Вашингтоне решение о прекращении поставок уже вызвало критику со стороны конгрессменов и бывших дипломатов. По данным источников, в список приостановленного вооружения входят перехватчики Patriot, ПВО Stinger, боеприпасы к истребителям F-16 и системам NASAMS, а также более 100 ракет Hellfire, около 250 высокоточных снарядов GMLRS и противотанковые установки AT4.

Зеленский в среду вечером сообщил, что провел совещание с министрами обороны и иностранных дел, чтобы детально выяснить ситуацию с оборонной помощью США.

Примечательно, что на прошлой неделе РФ осуществила самую мощную воздушную атаку за все время полномасштабной войны. По словам Сибиги, только в июне россияне выпустили более 330 ракет (включая 80 баллистических), 5000 дронов-камикадзе и столько же управляемых авиабомб.

Напомним, ранее о том, что США приостановили поставки зенитных ракет и некоторых других боеприпасов в Украину, сообщило издание Politico.

Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку, сославшись на то, что "интересы Америки прежде всего".

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