1. Как сообщают, ссылаясь на членов украинской переговорной группы, американцы вместе с РФ требуют полного отвода ВСУ с Донбасса, чтобы согласно неким договоренностям, достигнутым на Аляске, построить там рай, иначе же могут просто оставить переговоры и сосредоточиться на Иране.

2. Зараз все частіше згадують, що в щоденниках видатного українського письменника Олеся Гончара вже давно виявили "контраверсійний" допис, присвячений Донбасу. Свого часу на слова класика звернув увагу Юрій Винничук, також український письменник і публіцист.

"Донбас – це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу – й ту зацькували… Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім`ю… А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж", – наводить він цитату Олеся Гончара.

Відповідний витяг зі щоденників Гончара цитував, як відомо, й колишній президент Леонід Кравчук (я особисто брав участь у тому саме ТБ-етері - в якому він, щоправда, був на екрані).

Ну а оприлюднено цей текст у виданні "Літературна Україна" за 19 лютого 2015 року.

3. Сталін у 1945-му й потім Хрущов у 1963-му по черзі намагалися увіпхнути Калінінградську область до Литви, але 1-й секретар ЦК Компартії Литовської РСР Снєчкус дарунок вперто не приймав (мовляв, немає коштів на облаштування), щоб не псувати росіянами, яких туди вже понавезли, генофонд і не створювати зайвих проблем.

Коли ж у 1987-му те ж саме запропонував Горбачов, грамотно відмовився вже Гришкявичус, адже в Литві тоді ставили собі вихід з СРСР за конкретну мету, й внутрішня російська опозиція їй була ні до чого.

Вміли дивитися у майбутнє.