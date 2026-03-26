'Если фронт не сдвинется с места – это будет поражением России': Зеленский указал на 'больной' вопрос для Украины

Если украинские военные смогут удержать фронт, это автоматически станет поражением для страны-агрессора России. Сейчас потери Кремля в войне являются колоссальными, это касается как людей, так и финансовых затрат.

Видео дня

Об этом в интервью газете Le Monde рассказал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что ослабление санкций для РФ является достаточно болезненным вопросом для Украины, ведь такие действия позволяют Москве продолжать свою агрессию против нашего государства.

"Лучшие военные в мире скажут вам, что если фронт в Украине не сдвинется с места, это будет поражением для России. Потому что все переговоры основываются на предположении, что они продвигаются вперед, а мы отступаем. И, к сожалению, Москва очень хорошо – очень часто, к сожалению – умеет внушать Соединенным Штатам именно эту точку зрения. Как только мы сломаем этот стереотип, и прежде всего на поле боя, и фронт выстоит, как цемент, как железобетон, это будет поражением для России, потому что она теряет деньги и, конечно же, людей", – сказал Зеленский.

Потери РФ и роль финансов в войне

Украинский лидер добавил, что в начале полномасштабной войны соотношение потерь составляло примерно 1 к 3 – на одного украинского военного приходилось трое российских. Во второй половине 2025 года и в начале 2026-го этот показатель вырос до 1 к 6, а на отдельных направлениях – до 1 к 8.

По его словам, сейчас Россия ежемесячно теряет от 30 до 35 тысяч военных. Также президент объяснил, почему Украина говорит о финансовых вопросах и резко реагирует на отмену санкций для России.

"Потому что дело в деньгах. А деньги – это не только танки. Кроме того, никто больше не воюет на танках. Деньги – это беспилотники. Деньги – это люди. Люди – это контракты. И если (россияне. – Ред.) больше не смогут платить по контрактам, они будут набирать меньше войск и будет меньше сил. Их армия не только плохо обучена, но и начинает сокращаться. Они теряют на поле боя больше людей, чем набирают", – отметил он.

Важность защиты Украины и жизни после войны

Зеленский убежден, что сегодня очень важным является сохранение нашего государства, а также защита украинцев "всеми возможными способами".

"Мы абсолютно обязаны, без каких-либо компромиссов, сохранить нашу независимость и наше право выбора. Да, и справедливость имеет решающее значение для прекращения этой войны. Все эти факторы, безусловно, подарят некоторым людям чувство справедливого мира, чувство победы. Но я еще раз подчеркну: эта война нанесла столько потерь, что для некоторых слово "победа" звучит довольно болезненно", – подчеркнул он.

В то же время после окончания войны президент подчеркнул, что мечтает жить в независимой Украине.

"Это будет означать, что мы выиграли эту войну, и мы будем иметь свое государство, свой дом. А когда ты имеешь дом, когда ты имеешь свое место, ты всегда находишь себе занятие", – резюмировал он.

Напомним, Зеленский сказал, что мирные переговоры между Украиной и Россией зашли в тупик. По его словам, стороны никак не могут договориться по вопросу территорий Донетчины и Луганщины. Также процесс застрял на мирном плане из 20 пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский ранее признал, что сейчас Соединенные Штаты сосредоточены на ситуации вокруг Ирана, "но и эту войну России против Украины надо завершать". По его словам, есть сигналы о возможном продолжении обменов. Глава государства надеется, что это удастся реализовать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!