Энергоносители уже не вернутся к уровню, который был месяц назад: какую цену заплатит Украина. Интервью с Веселовским

Решение президента США Дональда Трампа резко притормозить военную эскалацию против Ирана выглядит не столько проявлением миротворческой инициативы, сколько вынужденным маневром в ситуации, где ставки внезапно оказались значительно выше, чем ожидалось. Ультиматум по разблокированию Ормузского пролива, подкрепленный угрозой ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, еще несколько дней назад выглядел как типичный для Трампа сценарий – быстрое давление, демонстрация силы и принуждение к уступкам. Но реальность оказалась сложнее: вместо быстрой капитуляции Ирана появился риск полномасштабной региональной войны с непредсказуемыми последствиями.

Сигналы от союзников в Персидском заливе, а также сдержанная, но четкая позиция партнеров США, фактически очертили черту, за которой начинается не контролируемый конфликт, а системная дестабилизация всего региона. Удары по критической инфраструктуре Ирана могли бы не только парализовать экономику страны, но и спровоцировать цепную реакцию – от блокирования Ормузского пролива до втягивания в войну новых игроков. В такой конфигурации даже формальная победа США рисковала превратиться в стратегическое поражение.

На этом фоне резкая смена риторики Трампа – от угроз до заявлений о "продуктивных переговорах" – выглядит попыткой выиграть время и снизить уровень напряжения, не теряя лица. Однако информационный хаос лишь усиливает неопределенность: Тегеран публично отрицает сам факт переговоров, тогда как американская сторона настаивает на дипломатическом треке. В этой игре заявлений трудно отличить реальные договоренности от тактических вбросов, направленных на внутреннюю аудиторию или союзников.

В то же время, военная составляющая никуда не исчезла. Переброска американских сил, обсуждение сценариев наземных операций и вопрос контроля над ядерными материалами Ирана свидетельствуют: пауза может оказаться лишь короткой передышкой перед новым витком эскалации. Ключевая интрига заключается в том, способны ли США и Израиль четко определить конечную цель этой кампании. Уничтожение ядерной программы, ослабление военного потенциала или даже смена режима – каждая из этих целей предполагает разный масштаб и продолжительность войны.

Таким образом, "притормаживание" Трампа – это не разворот к миру, а скорее признак того, что конфликт вошел в фазу стратегической неопределенности.

Своими мыслями по этим вопросам в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.

– Развертывание событий на Ближнем Востоке свидетельствует: Трамп застрял. Показательно, что после ультиматума Ирану на 48 часов он снова начал отступать, как и раньше, откладывая жесткие решения под видом диалога, что, знаете, похоже на его подход к российским ультиматумам.

– В случае с Россией он отступает, заранее зная, что отступит. Он делает это сознательно, давая надежду тем, кто поддерживает Украину, а потом под любым предлогом снимает свои же заявления, которые и не собирался реализовывать. По простой причине – у него нет возможности так же влиять на Россию, как он может влиять на Иран.

В случае с Ираном было реальное желание ударить всем, чем можно. Условно говоря: у тебя есть 150 таких бомб, 500 таких ракет и 100 таких самолетов – давай ударим по всем их электростанциям. И это озвучивается в дальнейшем. То есть, опять же, рядом нет специалиста, который бы сказал: остановитесь. Человека, который знал бы, что такое Иран, знал бы историю, понимал реальные настроения иранского общества и мог бы сказать: это ерунда.

Когда Трамп выдвинул этот ультиматум, через несколько часов поступил сигнал: Иран ответит зеркально – ударами по энергетической инфраструктуре во всем регионе, включая объекты опреснения воды. И сразу все союзники в регионе начали звонить Трампу и говорить: мы в это не подписываемся. Очевидно, что после этого ему посоветовали этого не делать.

Ультиматум откладывается на пять дней, а за это время, мол, ведутся переговоры, потому что Иран "якобы" этого захотел. Вот как это выглядит на самом деле. И, честно говоря, очень жаль, что Соединенные Штаты как государство и как сверхдержава в очередной раз опускаются еще на одну ступеньку. С первого дня этой иранской авантюры США постепенно теряют вес. Они выглядят все более слабыми – такими, с которыми можно делать все, что угодно.

– То, что сейчас происходит, можно назвать иранской ловушкой для Трампа? Или все же у него остаются шансы из этого выпутаться? Переговоры, о которых сейчас заговорили – именно об этом?

– Вспомним предыдущий опыт. Была так называемая "шестерка" стран, которая заключила соглашение о частичной денуклеаризации Ирана. И это соглашение, как известно, сорвал Дональд Трамп – по совету израильского руководства. То есть имеем ситуацию: шесть ведущих государств мира – США, ЕС, Франция, Великобритания, Россия, Китай – годами ведут сложные переговоры. Я знаю некоторых участников с той стороны – это опытные дипломаты. Потом все это рушится, начинаются взаимные обвинения, снова переговоры, снова обострение, короткая война и снова возвращение к той же точке.

Какие еще аргументы можно придумать? Какие еще условия? Все уже было озвучено. Ничего нового здесь не придумать. И даже если посмотреть на эти условные 15 пунктов требований – если читать их полностью, а не поверхностно – становится очевидно: ни одна нормальная страна их не примет, пока она существует как государство.

Даже санкции в 2015 году предусматривали постепенное снятие. Сейчас же только частичное и под полным контролем США. И даже те деньги, которые Иран получит, он не сможет использовать свободно – только так, как позволят Соединенные Штаты. То есть если Иран с трудом соглашался на более мягкие условия, почему он должен согласиться на более жесткие? Более того, США продемонстрировали недоговороспособность. Они сами срывали договоренности, сами их нарушали. И именно поэтому европейцы сегодня такие скептические. Кроме того, прошлым летом США нанесли удары по иранской энергетической инфраструктуре и сказали: "это конец". А теперь они снова возвращаются к переговорам и ничего не гарантируют. А какие гарантии они вообще могут дать? Поэтому логично возникает вопрос доверия. Поэтому переговоры вряд ли что-то могут принести. Когда Трамп одновременно выдвигает жесткие требования и перебрасывает, например, три тысячи морских пехотинцев, он посылает Ирану четкий сигнал: не доверяйте мне, я сделаю так, как захочу, а не так, как пообещал.

– Это проблема именно Трампа или это уже системная вещь для США?

– Трамп эту ситуацию радикально обострил. Раньше Соединенным Штатам в целом доверяли, в том числе и Ирану. Сейчас это доверие разрушено.

– Если говорить о текущей ситуации – кто сейчас в более выгодной позиции? Иран, который даже получил возможность продавать нефть и зарабатывает больше, чем до конфликта, и на которого работает время? Или все же у Трампа есть запас прочности?

– Да, время сейчас играет на стороне Ирана. После прошлогодних ударов его ядерная программа фактически была остановлена – и сейчас ситуация не изменилась. Потери? Полторы тысячи гражданских, возможно, еще столько же военных. Для Ирана это не критично. Это жестко звучит, но общество воспринимает их как героев. Семьи погибших получают поддержку, статус. И главное – иранское общество снова консолидировалось. И внутренняя ненависть к власти никуда не исчезла, но ее нельзя проявлять, когда страна под угрозой. Ты можешь не любить власть, но вынужден ее поддерживать, потому что это вопрос выживания государства. И это может продолжаться долго. К тому же исчез первоначальный энтузиазм стран Персидского залива. Раньше они ждали, что "большой игрок" придет и наведет порядок. Сейчас этого ожидания уже нет. И это тоже очень серьезный фактор.

– Трамп может просто провозгласить победу – завоевания одного или нескольких "трофеев" – и на этом остановиться, и выйти из игры? Или этого не произойдет, так как в реальности нет тех результатов, которые можно продать как победу?

– Я не исключаю, что эти три тысячи военных, которые демонстративно подтягиваются, это попытка ограниченной наземной операции. Не исключаю попытки высадки на острове Харк. Потому что только после этого можно будет сказать: вот, мы уже на территории Ирана, мы подняли американский флаг. Не исключаю еще одной волны ударов по различным объектам в Иране – как военных, так и полувоенных. И далее – классическая риторика: эта волна ударов окончательно все уничтожила. Потом еще "окончательно уничтожила". И еще раз "окончательно". То есть эта методика вполне может быть использована. После этого останется группа кораблей возле Ирана, которые фактически будут контролировать ситуацию. Начнется восстановление поврежденных баз, часть из которых действительно серьезно пострадала.

Параллельно – давление на союзников на Ближнем Востоке, чтобы они активнее покупали американское оружие. А это уже прямые деньги. И все это можно оформить как некий "полумир": Ормузский пролив как бы открыт, но фактически контролируется. Иран пропускает те танкеры, которые считает нужным, а Соединенные Штаты на выходе из пролива блокируют нежелательные суда. Такой себе симбиоз контроля. И в результате – рост цен на нефть: условно было 60, станет 90. И США тоже на этом зарабатывают. Такой сценарий я считаю вполне реалистичным.

– Но это не та победа, на которую рассчитывает Трамп и тем более в Израиле. Потому что если оставить Иран даже в таком состоянии, как вы описали, то мы получаем более радикализированное общество. Часть которого всегда считала Запад – врагом, а другая хотела перемен, но разочаровывается, потому что видит, что "большой западный игрок" не пришел и не решил проблему. И что в итоге? Иран, который через некоторое время может стать еще более агрессивным.

– Он станет агрессивнее, но в то же время слабее. Восстановить те тысячи, а возможно и десятки тысяч единиц вооружения, которые Иран накопил до предыдущего года, сейчас будет значительно сложнее. Но, во-первых, Израиль никуда не исчезнет. Его авиация и в дальнейшем будет периодически наносить удары. И это важно: США могут вести переговоры через посредников, но Израиль к этим договоренностям формально не привязан. Израиль действует отдельно. Он остается игроком, который в любой момент может осуществить операцию – от точечных ударов до диверсий или похищений. И он это будет делать, чтобы не допустить восстановления иранского военного или ядерного потенциала. А США в этот момент скажут: мы свое дело сделали – судоходство восстановлено, нефть идет, газ идет, ситуация стабилизирована. И мы возвращаемся домой.

– Та ситуация, в которой находится Трамп, можно назвать капканом, ведь очевидно, что и той победы, которая ему нужна, не будет? И какие тогда последствия для его администрации?

– Я бы не называл это иранским капканом. Это, скорее, самостоятельно созданная ловушка. Следствие ошибочных решений – как Трампа, так и американской политической системы. Иран не переиграл их какой-то хитрой стратегией. Он просто готовился к такому сценарию.

Если сравнивать, мы не были готовы к полномасштабной агрессии России настолько, насколько был готов Иран к этому удару. Иран готовился системно – с учетом своих ресурсов, ограничений и внутренних проблем – и выдержал это давление. А США – нет. Они либо не знали, либо не хотели знать, с чем будут иметь дело. Они полностью недооценили фактор окружения, фактор пропаганды, фактор внутренней мобилизации. Уничтожили заводы по производству баллистических ракет – и что? Часть производства находится под землей, в туннелях, и может продолжаться. Поэтому это, скорее, провал планирования.

Относительно последствий – они будут негативные, но не критические для Трампа. Политическая система США сейчас такова, что даже при очевидных провалах он сохраняет поддержку 35–40% избирателей. Он может проиграть выборы в Палату представителей, возможно даже в Сенат, но это не изменит его поведение. Он останется президентом и продолжит использовать всю полноту исполнительной власти. В Республиканской партии нет сильного рационального ядра, которое могло бы его сдержать. Потенциальные лидеры либо отошли, либо не имеют достаточной поддержки. Поэтому система будет двигаться инерционно – к выборам, через крупные информационные события, внутренние кампании. А Иран останется фоном, где время от времени Израиль будет наносить удары, а ситуация будет периодически обостряться.

– Ормузский пролив. Вернется ли судоходство к довоенному уровню?

– Думаю, что уже нет. Полного восстановления не будет. Ирану нужно компенсировать потери, и он логично будет требовать участия других. Если вы хотите получать нефть – помогайте восстанавливать страну. Это означает дополнительные расходы, которые будут переложены на потребителя. Было условно 1,5 – станет 2. И объяснение простое: война. На самом деле это способ перераспределения доходов, где конечный потребитель платит за все.

И США, со своей стороны, также будут определять, кто "друг", а кто "не помог в нужный момент" – и соответственно строить свою дальнейшую политику. Это будет сложная конструкция. Американцы оставят мощную авианосную группу у входа в Ормуз и будут усиливать свои базы. Часть из них уже подверглась ударам, часть оказалась уязвимой. Это означает новые расходы – на противоракетную оборону, на противодействие дронам, на РЭБ, на связь. И все это потребует масштабной перестройки – индустриальной, научной, военной. Колоссальные расходы, которые будут пытаться переложить на союзников. И главное – цены на энергоносители уже не вернутся к уровню, который был еще несколько месяцев назад.

– Для Украины это плохая новость. Потому что многие говорили, что в начале 2026 года экономика России начала наконец реально проседать. Да, Путин не собирался и не собирается прекращать войну, но сейчас фактически получает второе дыхание.

– Для нас это негатив, потому что Украина остается экономически слабой и зависимой. Но независимо от того, больше или меньше Россия получает денег, она не прекратила бы войну. Есть только два условия, при которых это возможно: либо Китай надавит, либо США введут полное экономическое давление. Ни первого, ни второго сейчас не видно.

– Если вернуться к Ближнему Востоку. Была встреча стран Персидского залива и Турции. Звучали заявления о возможных контрмерах. Состоится встреча стран "Большой семерки" – вопрос привлечения к войне на стороне США – один из главных. Расширение участников войны – это реальный сценарий?

– В этом направлении формат "Большой семерки", где будут определять дальнейшую стратегию, имеет решающее значение, как по мне. Именно там будет ключевое решение. Встреча стран Залива – это скорее политический сигнал. Реальные решения формируются в более широком кругу.

Будет ли коалиция? Частично она уже есть, но США будут пытаться ее формализовать и распределить роли. И вот тут начнутся проблемы. Европейцы не готовы участвовать в войне, которую не они начинали и к которой их не готовили. И нет единства даже между ними – Франция, Германия, Великобритания, Канада, Япония имеют разные позиции. Это не монолит. Поэтому о полноценной коалиции говорить сложно.

– Американцы могут предложить что-то в ответ – не только требования, но и "бонусы"?

– Нет. У них мало что есть предложить. Единственный вариант – давление через Украину. Но это слишком рискованный сценарий даже для самого Трампа. В США это вызовет серьезную внутреннюю реакцию. В Европе – еще большую. Доверие к США и так падает. Поэтому я не думаю, что на это пойдут.

– Тогда если подытожить: коалиция будет формально, а реально – нет.

– Могут быть отдельные элементы участия: логистика, транспорт, техническая помощь. Но прямого участия в боевых действиях не будет. Никто не даст приказ своим военным лететь и атаковать Иран. Максимум – вспомогательные миссии, которые будут подаваться как оборонительные. Это скорее политический декор, чтобы Трамп мог сказать: "смотрите, коалиция есть". Иначе правительства в Европе просто не удержатся. Они уже заявили, что эта война противоречит международному праву. А для них это принципиальная позиция, потому что это их единственная реальная защита в глобальной системе.

– Развитие событий в ближайшие недели – что это будет? Эскалация или свертывание?

– Скорее всего – еще одна волна ударов, чтобы зафиксировать "результат". Далее – ограниченное присутствие в регионе, возможно, договоренности по отдельным точкам, например Харькова. И после этого – постепенный выход и переключение на внутренние темы.

– То есть ситуация вернется к состоянию "управляемого конфликта"?

– Да. Мы получим ослабленный Иран, но более сплоченный изнутри.