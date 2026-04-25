'Езжай в Москву': Бродский посоветовал Зеленскому поставить Путину одно условие. Видео

Из страны-агрессора России несколько раз звучали заявления о якобы готовности к встрече с руководством Украины относительно войны. По словам президента Украины Владимира Зеленского, лично он готов к встрече с главарем Кремля Владимиром Путиным где угодно, кроме территории РФ. Однако глава украинского государства мог бы согласиться на встречу именно в Москве, но должен выдвинуть Путину одно условие: обмен пленными в формате "всех на всех".

Видео дня

Такой совет украинскому президенту дал глава редакционного совета OBOZ.UA, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский. Дело в том, что жизнь украинских защитников важнее всего, объяснил он.

С чем ехать в Москву

"Слышал, что Зеленский говорит: "Я готов ехать на встречу с Путиным". Тогда я дам ему совет – езжай в Москву. Но есть только одно условие. Я поеду после того, как мы заменим всех на всех. Мол, "давай, Путин, вот сколько у тебя наших пацанов? Шесть тысяч, вместе с "азовцами"? У меня твоих четыре – отдай нам наших, мы тебе отдадим ваших. Я за это поеду в Москву", – сказал Михаил Бродский.

Он пояснил, что особой разницы в месте встречи нет, и это лишь "психологический фактор".

"Однако если они согласятся, у Зеленского появится возможность сказать украинскому народу, что он был вынужден – чтобы этих пацанов спасти, которым там понадавали по 30 лет ни за что. Их жизнь важнее, чем его, потому что он – президент", – подчеркнул Михаил Бродский.

Он также добавил, что уверен – Владимир Зеленский сможет договориться с Путиным.

Что предшествовало

Ранее из страны-агрессора несколько раз звучало заявление о якобы готовности Путина встретиться лично с Зеленским – но только только в Москве. Причем в Кремле даже не объясняли, о чем именно готовы говорить с украинским лидером "исключительно в Москве".

Сам Владимир Зеленский отрицает возможность приезда в Россию для проведения там мирных переговоров. Причина отказа – это то, что РФ является агрессором, и именно Москва развязала полномасштабную неспровоцированную войну.

Сейчас президент Украины утверждает, что наша страна готова к "любому формату переговоров" с Россией, мы согласны на проведение встречи в любой момент и в любом месте, кроме страны-агрессора. Однако сейчас все зависит именно от РФ.

Переговорный трек

В начале апреля в Кремле подтвердили, что переговоры по завершению войны сейчас находятся на паузе. Представитель Кремля объяснял это трудностями с организацией трехсторонних встреч, в частности занятостью США другими вопросами.

Если политико-военная часть мирных переговоров и стоит на паузе, то гуманитарный трек продолжает работать, и обмены пленными продолжаются, отмечал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с Владимиром Зеленским подтвердил, что его государство готово принять следующий раунд переговоров делегаций Украины, США и России. Анкара заинтересована в окончании российско-украинской войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!