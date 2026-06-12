"Люди стареют. И вы тоже будете такими". Иво Бобул раздраженно прокомментировал свое резкое похудение

Народный артист Украины Иво Бобул, который недавно поразил поклонников резким похудением, отказался раскрывать какие-либо подробности об изменениях в своей внешности. Во время разговора с журналистами 72-летний певец раздраженно подчеркнул: люди не должны знать то, "что им не нужно", и отдельно обратился к хейтерам с призывом обходить его социальные сети стороной вместо того, чтобы писать отвратительные комментарии.

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Как подчеркнул знаменитость, аудитории стоит больше внимания уделять его творчеству, а не пытаться докопаться до причин потери веса. Об этом он заявил в комментарии для проекта "ЖВЛ".

"Я всегда говорю: вовремя заспиртовался. Так Бог дал. Опубликовали фото из отеля в Черновцах, где есть мой именной номер. Начали говорить: "Ого, он похудел". Сколько там грязи. Люди, вы с ума сошли или живете на другой планете? Люди стареют, и вы тоже будете такими. Пройди мимо, если я тебе не нравлюсь. Я не купюра, чтобы нравиться", – эмоционально отметил исполнитель.

Когда журналисты все же попытались выяснить секрет похудения Иво Бобула, он только еще сильнее разозлился: "Не скажу ни слова. Людям не нужно знать то, что им не нужно знать. Надо слушать песни – все. Пусть любят таким, какой я есть. Любить не нужно, только уважать".

Из-за вопросов о потере веса артист даже пригрозил прервать интервью. В небольшом превью беседы зрителям показали фрагмент, где Бобул грозно говорит: "Не спрашивайте меня, потому что я встану и уйду. Мне это интервью не нужно".

Напомним, что разительные изменения во внешности певца поклонники заметили в начале июня. В соцсетях отеля "Буковина", в котором есть именной номер Иво Бобула, появилось фото артиста, где он уверенно позировал с фирменной прической и улыбкой. На снимке ясно видно, что знаменитость сбросил не один килограмм, хотя ранее прямо не заявлял о намерении сильно похудеть. О комплексах по поводу веса он упоминал лишь один раз в интервью Славе Демину, но подчеркивал: для того, чтобы нравиться себе, будет достаточно избавиться всего от 10 кг.

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