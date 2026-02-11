"Слышал несколько раз": Зеленский расставил точки над "і" относительно возможности мирных переговоров в Москве

Президент Владимир Зеленский отрицает возможность приезда в Россию для проведения там мирных переговоров. Причина отказа – это то, что РФ является агрессором, и именно Москва развязала полномасштабную неспровоцированную войну.

Видео дня

В комментарии медиа вечером 11 февраля Зеленский ответил на вопрос о том, может ли украинская делегация посетить столицу Российской Федерации. Он сказал, что "слышал несколько раз", как российская сторона приглашала приехать в Москву. Эти приглашения касались в том числе и самого президента Украины.

"Я на это отреагировал. Мы защищаем наше государство, и на нас напала Россия – они являются агрессором. Я не могу приехать на переговоры с Путиным в Москву – столицу страны, которая является агрессором в этой войне", – подчеркнул Зеленский.

В то же время Киев готов поддержать предложения Вашингтона, встречаться в Америке, Европе, в нейтральных странах. "Любые государства, кроме Российской Федерации. И Беларуси – потому что она является союзником в наступлении на Украину в 2022 году", – уточнил президент.

Продолжение переговоров

Зеленский отметил, что Украина готова вести дальнейшие обсуждения и уже соглашалась на соответствующий призыв Соединенных Штатов – в отличие от россиян.

Будущие встречи могут состояться в Майами (США) или Абу-Даби (ОАЭ).

"Американская сторона предложила (это уже на следующей неделе) встречу в Америке, в Майами. Мы сразу подтвердили, ждали от россиян, пока, я так понимаю, Россия колеблется. Это будет опять предложение по Ближнему Востоку или Америке. Мы готовы, нам все равно: или в Майами встречаться, или в Абу-Даби. Главное – чтобы был результат", – заявил глава государства.

Как писал OBOZ.UA:

– Переговоры в штате Флорида могут состояться 17 или 18 февраля, хотя пока непонятно, согласится ли Москва на эту встречу.

– Ранее Владимир Зеленский отметил: действия РФ лучше любых слов подтверждают реальные намерения Кремля, и они разочаруют тех, кто до сих пор верит в желание россиян "завершить войну" и достичь мирного соглашения дипломатическим путем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!