Обмен пленными 24 апреля: списки тех, кто вернулся из российского плена (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Сегодня, 24 апреля, Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой вернулись 193 украинских военных из разных силовых структур, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Президент обнародовал детали обмена в своем обращении. По его словам, среди освобожденных – военные Вооруженных Сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Государственной специальной службы транспорта. "193 украинские воины возвращаются домой в рамках обмена", – отметил он.

По словам главы государства, освобожденные военные защищали Украину на разных направлениях фронта. Среди них есть раненые, а также те, против кого российская сторона открывала уголовные дела.

Обмен охватил представителей сразу нескольких силовых ведомств. Наибольшую часть составляют военнослужащие Вооруженных Сил Украины, но также вернулись бойцы Нацгвардии, пограничники, полицейские и представители транспортной службы.

Как отметил Зеленский, обмены остаются одним из ключевых механизмов возвращения украинцев из российской неволи. Он подчеркнул, что формирование обменного фонда происходит, в частности, благодаря действиям украинских подразделений на фронте. В то же время работа с партнерами помогает поддерживать этот процесс на международном уровне.

Ивано-Франковская область

"Среди освобожденных из плена – шесть прикарпатцев: Ярослав Партечин, Алексей Голен, Василий Мулик, Денис Еремов, Юрий Микитчук, Иван Савчук. Поздравляем дома!", – сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

Днепропетровская область

22 защитника Украины из Днепропетровской области сегодня вернулись домой.

"Наши дома. Еще 22 защитника из Днепропетровской области вернулись домой из российского плена. Одному из них сегодня – 26 лет. И в свой День рождения он наконец на родной земле. Впереди – встреча с семьями. Впереди – реабилитация и восстановление. Позади – ад российской неволи", – сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Львовская область

"Хорошие новости для Львовщины: по предварительной информации, из вражеского плена сегодня вернулись семь воинов из нашей области. Детали – позже", – сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Черновицкая область

"Сегодня из вражеского плена удалось освободить еще 193 украинских воинов. Среди них есть и буковинец – Игорь Беринчан из Черновицкого района, который попал в плен в марте 2023 года на Бахмутском направлении. Поздравляю Игоря и всех других защитников с возвращением на родную землю!", – сообщил председатель Черновицкой ОГА Руслан Осипенко.

Закарпатская область

"Замечательные новости для Закарпатья! Сегодня из вражеского плена на родную землю вернулись четверо закарпатцев! Все - военнослужащие Сухопутных войск ВСУ. Поздравляем дома! Спасибо команде Президента Украины, партнерам за такую важную работу – возвращения наших людей!", – сообщил председатель Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий.

Ривненская область

"Среди освобожденных сегодня из плена украинских воинов есть и трое наших земляков из Ривненской области. Один из Дубенского района, ему 53 года. Другие двое – из Ривненского, им обоим - 41. Спасибо всем, кто работает над возвращением наших военных. Воинам – спасибо за службу.", – сообщил председатель Ровенской ОВА Александр Коваль.

Новость дополняется...