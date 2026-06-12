Страны ЕС одобрили начало переговоров о приеме Украины и Молдовы в блок, – фон дер Ляйен

Все страны-члены Европейского Союза поддержали начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок. Уже в ближайший понедельник, 15 июня, состоится первая межправительственная конференция, которая официально откроет новый этап евроинтеграции двух государств.

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Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, все страны ЕС поддержали открытие первого переговорного кластера для Украины и Молдовы.

ЕС начинает новый этап переговоров

Фон дер Ляйен назвала решение Евросоюза важным шагом вперед для обеих стран-кандидатов.

"Сегодня Европейский Союз сделал большой шаг вперед. Все государства-члены согласились открыть первый кластер переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой", – заявила она.

По словам главы Еврокомиссии, официальный старт переговорного процесса состоится во время первой межправительственной конференции, запланированной на 15 июня.

Первым откроют кластер Fundamentals

На начальном этапе переговоров будет открыт кластер Fundamentals ("Основы"), который считается фундаментом всего процесса вступления в ЕС.

Он охватывает ключевые ценности и принципы, на которых построен Европейский Союз.

Речь идет о верховенстве права, независимости судебной системы, демократических институтах, защите прав человека, эффективном государственном управлении и борьбе с коррупцией.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что именно этот кластер является основой всего переговорного процесса о членстве в ЕС.

В Брюсселе отметили прогресс Украины и Молдовы

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что решение ЕС стало признанием упорной работы, проделанной Украиной и Молдовой на пути реформ.

"Это признание решимости, мужества и упорного труда, которые продемонстрировали обе страны, продвигая реформы даже в условиях чрезвычайных вызовов", – отметила она.

По словам фон дер Ляйен, открытие переговорного кластера также свидетельствует, что предложение Европейского Союза о мире, стабильности и развитии остается привлекательным для европейских государств.

Расширение ЕС назвали стратегическим выбором

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что политика расширения имеет стратегическое значение для будущего всей Европы.

Она отметила, что сближение государств способствует укреплению мира, безопасности и благосостояния на континенте.

"Расширение Е– это стратегический выбор. Объединяя наши страны, мы укрепляем мир, безопасность и процветание по всей Европе", – заявила фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии также подчеркнула, что в условиях глобальной нестабильности и роста международной напряженности расширение ЕС отвечает общим интересам всех государств-членов.

По ее словам, увеличение количества стран в составе Евросоюза остается одним из самых успешных политических проектов объединения.

"Расширение остается одной из величайших историй успеха Европейского Союза и нашей лучшей инвестицией в общее будущее", – подытожила фон дер Ляйен.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 июня Европейский Союз приступил к подготовке к официальному открытию первого кластера в переговорах о вступлении Украины и Молдовы. Такую инициативу выдвинуло председательствующее в Совете ЕС Кипр.

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