В Киевской области начался сезон грибов, которые «спасают» от депрессии: где собирать и как готовить

В лесах Киевской области уже начали появляться лисички, которые не только вкусны и содержат много полезных веществ, но и благотворно влияют на организм человека, улучшают зрение и даже способствуют улучшению психического состояния. Чаще всего их можно увидеть в хвойных лесах умеренного климата, где эти грибы растут группами с лета и до конца осени.

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Сочетать их можно с различными продуктами, добавлять в разные блюда, экспериментировать со специями. Где собирать лисички, какие лечебные свойства у этих грибов и с чем их готовить, рассказывает OBOZ.UA.

Где растет

Лисичка настоящая, или лисичка обыкновенная – это съедобный гриб, который имеет выпуклую или плоскую, часто асимметричную желтоватую шляпку диаметром 2,5–5 см. Встретить ее можно по всей территории Украины, особенно она любит расти в хвойных и лиственных лесах, преимущественно хорошо освещенных. Чаще всего их можно увидеть летом после грозовых дождей.

Лечебные свойства

Лисички являются источником многих витаминов и минералов, таких как А, В1, РР, аминокислоты и микроэлементы. Они способствуют улучшению зрения и могут предотвращать различные заболевания глаз. Также их применяют для лечения воспалительных процессов в организме, считается, что они могут предотвращать сердечные заболевания и даже снимают депрессию, как показывают исследования. По своему высокому содержанию витамина А лисички опережают морковь. Также эти грибы насыщены такими необходимыми для организма человека жирными кислотами, как Омега 9 и Омега 6.

Кроме того, лисички имеют очень низкую калорийность – в 100 г сырого продукта содержится около 19 ккал. По калорийности их можно сравнить с шампиньонами или опятами.

Могут защитить от депрессии

Как показало исследование Медицинского колледжа Пенсильвании, грибы не только являются незаменимым источником полезных веществ, но даже улучшают психическое состояние людей.

В ходе исследования ученые сопоставили данные о режиме питания и психическом состоянии более 24 тысяч американцев в период с 2005 по 2016 год. Результат показал, что те, кто употреблял грибы, реже страдали от депрессии.

Исследователи объясняют это явление тем, что, скорее всего, причина заключается в аминокислоте под названием эрготионеин, которая является сильным антиоксидантом, способным защищать клетки и ткани организма от повреждений.

"Наличие высоких уровней этого вещества может снизить риск окислительного стресса, что также может уменьшить симптомы депрессии", – отметил один из авторов исследования Джибрил Ба.

Однако отмечается, что чрезмерное употребление грибов эффект не усилило.

Где собирать лисички и другие грибы в Киевской области

Для тех, кто планирует поход в Киевской области, предлагаем "грибные" локации

Голосеевский лес в Киеве, расположенный по улице академика Глушкова. Там можно найти опята и сыроежки.

в Киеве, расположенный по улице академика Глушкова. Там можно найти опята и сыроежки. Пуща-Водица в Киеве (по улице Лесной) и Беличанский лес (по улице Беличанской).

Киеве (по улице Лесной) и (по улице Беличанской). Село Лютеж в Вышгородском районе, известное богатым урожаем.

в Вышгородском районе, известное богатым урожаем. Леса в Вышгородском районе вблизи села Хотяновка , там много опят.

, там много опят. Село Дымерка в Броварском районе , где часто можно найти подосиновики.

, где часто можно найти подосиновики. Село Поташня в Бородянском районе, где можно найти белые и польские грибы.

Как готовить лисички

Лисички – съедобные грибы, их можно сочетать с различными продуктами. Их добавляют в пасты, ризотто, супы и пироги, они хорошо сочетаются со сливочными соусами, чесноком, луком и зеленью. Их можно приправлять различными специями, среди которых тимьян, базилик, мускатный орех, лавровый лист или обычный черный перец.

Принесенные из леса лисички нужно хорошо очищать, поскольку в их шляпках часто скапливается песок. Чтобы упростить процесс очистки, грибы можно замочить в соленой воде на несколько минут перед приготовлением. Чтобы приготовить лисички, их нужно сначала проварить, а затем пожарить с другими ингредиентами по вкусу.

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