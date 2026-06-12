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В Киевской области начался сезон грибов, которые «спасают» от депрессии: где собирать и как готовить

Анна Якубец
Новости. Общество
4 минуты
3,3 т.
Чем полезны лисички и как их готовить
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В лесах Киевской области уже начали появляться лисички, которые не только вкусны и содержат много полезных веществ, но и благотворно влияют на организм человека, улучшают зрение и даже способствуют улучшению психического состояния. Чаще всего их можно увидеть в хвойных лесах умеренного климата, где эти грибы растут группами с лета и до конца осени.

Сочетать их можно с различными продуктами, добавлять в разные блюда, экспериментировать со специями. Где собирать лисички, какие лечебные свойства у этих грибов и с чем их готовить, рассказывает OBOZ.UA.

Где растет

Лисичка настоящая, или лисичка обыкновенная – это съедобный гриб, который имеет выпуклую или плоскую, часто асимметричную желтоватую шляпку диаметром 2,5–5 см. Встретить ее можно по всей территории Украины, особенно она любит расти в хвойных и лиственных лесах, преимущественно хорошо освещенных. Чаще всего их можно увидеть летом после грозовых дождей.

Лечебные свойства

Лисички являются источником многих витаминов и минералов, таких как А, В1, РР, аминокислоты и микроэлементы. Они способствуют улучшению зрения и могут предотвращать различные заболевания глаз. Также их применяют для лечения воспалительных процессов в организме, считается, что они могут предотвращать сердечные заболевания и даже снимают депрессию, как показывают исследования. По своему высокому содержанию витамина А лисички опережают морковь. Также эти грибы насыщены такими необходимыми для организма человека жирными кислотами, как Омега 9 и Омега 6.

По калорийности лисички можно сравнить с шампиньонами или опятами, но они значительно уступают белым грибам и подберезовикам.
У лисичек отмечают лечебные свойства.

Кроме того, лисички имеют очень низкую калорийность – в 100 г сырого продукта содержится около 19 ккал. По калорийности их можно сравнить с шампиньонами или опятами.

Могут защитить от депрессии

Как показало исследование Медицинского колледжа Пенсильвании, грибы не только являются незаменимым источником полезных веществ, но даже улучшают психическое состояние людей.

В ходе исследования ученые сопоставили данные о режиме питания и психическом состоянии более 24 тысяч американцев в период с 2005 по 2016 год. Результат показал, что те, кто употреблял грибы, реже страдали от депрессии.

Лисички распространены по всей территории Украины.

Исследователи объясняют это явление тем, что, скорее всего, причина заключается в аминокислоте под названием эрготионеин, которая является сильным антиоксидантом, способным защищать клетки и ткани организма от повреждений.

"Наличие высоких уровней этого вещества может снизить риск окислительного стресса, что также может уменьшить симптомы депрессии", – отметил один из авторов исследования Джибрил Ба.

Однако отмечается, что чрезмерное употребление грибов эффект не усилило.

Лисички являются источником многих витаминов и минералов.

Где собирать лисички и другие грибы в Киевской области

Для тех, кто планирует поход в Киевской области, предлагаем "грибные" локации

  • Голосеевский лес в Киеве, расположенный по улице академика Глушкова. Там можно найти опята и сыроежки.
  • Пуща-Водица в Киеве (по улице Лесной) и Беличанский лес (по улице Беличанской).
  • Село Лютеж в Вышгородском районе, известное богатым урожаем.
  • Леса в Вышгородском районе вблизи села Хотяновка, там много опят.
  • Село Дымерка в Броварском районе, где часто можно найти подосиновики.
  • Село Поташня в Бородянском районе, где можно найти белые и польские грибы.
Лисички растут в хвойных и лиственных лесах, преимущественно хорошо освещенных.

Как готовить лисички

Лисички – съедобные грибы, их можно сочетать с различными продуктами. Их добавляют в пасты, ризотто, супы и пироги, они хорошо сочетаются со сливочными соусами, чесноком, луком и зеленью. Их можно приправлять различными специями, среди которых тимьян, базилик, мускатный орех, лавровый лист или обычный черный перец.

Принесенные из леса лисички нужно хорошо очищать, поскольку в их шляпках часто скапливается песок. Чтобы упростить процесс очистки, грибы можно замочить в соленой воде на несколько минут перед приготовлением. Чтобы приготовить лисички, их нужно сначала проварить, а затем пожарить с другими ингредиентами по вкусу.

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