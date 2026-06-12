Квартира размером с баскетбольную площадку и VIP-комплекс: OBOZ.UA узнал о недвижимости Ани Лорак в Украине на миллионы долларов
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Певица Ани Лорак, которая во время большой войны цинично развлекает россиян за кровавые рубли и молчит о геноциде родного народа, в свое время разжилась довольно приличным состоянием в Украине. На имя предательницы зарегистрировано девять объектов недвижимости, рыночная стоимость которых сейчас составляет миллионы долларов.
Об этом OBOZ.UA стало известно из данных реестр прав на недвижимое имущество. Что интересно, последнюю квартиру в Киеве певица оформила на себя незадолго до начала полномасштабной войны, хотя уже активно развивала карьеру в России. Это в очередной раз демонстрирует, что громкие заявления предательницы о том, что ей "перекрывали пути" и не давали развиваться в Украине – выдумка, которая помогает сохранить "место под солнцем" в стране-агрессоре.
В собственности Ани Лорак недвижимость площадью 50 квадратных метров в столичном жилом массиве Позняки, а также три квартиры в Park Avenue VIP. Одно из жилых помещений в комплексе премиум-класса она получила в результате раздела имущества после развода. Другая же четырехкомнатная квартира предательницы в элитном ЖК поражает своими размерами – ее площадь составляет 394,1 квадратных метра, что почти равно баскетбольной площадке, где игровая зона занимает 420 кв.м.
Среди имущества Ани Лорак есть также четырехкомнатная квартира площадью более 209 кв. м и несколько гаражей.
Стоит отметить, что рыночная цена квартир предательницы в VIP-комплексе довольно высока. Один квадратный метр в этом районе стоит около трех тысяч долларов, так что ее недвижимость размером с баскетбольную площадку стоит примерно $ 1 182 300 долларов.
А вот в октябре 2021 года Ани Лорак приобрела квартиру в Шевченковском районе Киева. Недвижимость площадью 127 кв. м. расположена в "царском" доме, что построен в 1910 году.
Кроме того, предательница зарегистрировала пять торговых марок в Украине. Свидетельства на три из них до сих пор остаются в силе.
Однако Ани Лорак ни разу не упоминала об этой недвижимости в публичном пространстве после предательства Украины, зато не перестает ныть о том, как ей было "сложно" здесь развиваться. В одном из интервью россиянке певица заявляла, что якобы была вынуждена покинуть страну из-за давления и "травли".
"Это все совпало после Евровидения. В 2008–2010 годах был пик моих гастролей в России. Я была народной артисткой Украины. Эта награда и тот успех, который обрушился на меня, конечно, вызвал у некоторых людей неприятные чувства... Я завоевала все, что возможно в этой стране. Нужно двигаться дальше, развиваться. И тебе просто говорят: либо ты должна остаться, либо мы тебя перекрываем", – рассказала предательница.
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