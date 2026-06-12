Правила начисления стажа для пенсии могут измениться: что готовят для украинцев

Украинцам предложили засчитывать страховой стаж для назначения пенсии даже в тех случаях, когда у работодателя есть задолженность по уплате единого социального взноса (ЕСВ). Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде. Он призван устранить ситуации, когда работники теряют стаж из-за нарушений со стороны работодателей.

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Речь идет о законопроекте № 15319. Его инициатором стал член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, нардеп Валерий Гнатенко ("Відновлення України"). В настоящее время документ направлен на рассмотрение Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, так что перспективы его принятия остаются неопределенными.

Работал официально, но стажа нет: что именно хотят изменить

Законопроект предусматривает, что главным основанием для зачисления страхового стажа станет сам факт официального трудоустройства, подтвержденный данными Реестра застрахованных лиц. То есть период работы предлагают включать в стаж даже тогда, когда работодатель не перечислил в Пенсионный фонд причитающиеся взносы.

Сейчас работники нередко сталкиваются с противоположной ситуацией. Человек может годами официально работать, получать зарплату и платить налоги, однако при оформлении пенсии выясняется, что часть стажа не учтена из-за долгов работодателя по уплате ЕСВ.

Верховный Суд уже неоднократно вставал на сторону работников (например, в делах № 242/5448/16-а и № 242/2179/17). Он подчеркивал, что работники не должны отвечать за действия работодателей.

В то же время Пенсионный фонд все равно часто отказывает в зачете таких периодов из-за отсутствия прямой нормы в законодательстве. Поэтому в законопроекте предлагается закрепить соответствующий подход непосредственно в законе и устранить правовую неопределенность.

Помимо защиты работников, документ предусматривает дополнительные механизмы воздействия на работодателей-должников. В частности, Пенсионный фонд планируют обязать более активно взыскивать задолженность по уплате ЕСВ, если она влияет на пенсионные права граждан.

В случае принятия законопроекта ответственность за неуплату взносов будет лежать на работодателе, а не перекладываться на работника. Таким образом, украинцы смогут рассчитывать на зачисление страхового стажа за весь период официальной работы независимо от того, выполнил ли работодатель свои обязательства перед Пенсионным фондом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в ближайшее время представят новый проект пенсионной реформы. Он, в частности, должен предусматривать вариант значительного увеличения размера пенсии (замещения).

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