У Путина заявили о готовности встретиться с Зеленским: Песков озвучил условие

Кремлевский диктатор Владимир Путин якобы готов ко встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако для этого мирное соглашение должно быть проработано – встреча лидеров может состояться "только для финализации договоренностей".

Такое условие 22 апреля озвучил пресс-секретарь российского главаря Дмитрий Песков. В комментарии росСМИ он соврал: мол, Путин "многократно подчеркивал готовность" ко встрече с Зеленским.

"Главное – целеполагание встречи. Для чего встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договоренности", – утверждает Песков.

Конечно же, в затягивании переговоров он обвинил Украину, назвав руководство страны "киевским режимом", а полномасштабное российское вторжение – "конфликтом". Мол, "Москва не видит со стороны киевского режима политической воли к урегулированию конфликта".

Что касается продолжения переговоров о мире в Украине с Соединенными Штатами, то Россия готова принять американских представителей "хоть завтра", заявил Песков.

Что предшествовало

В начале апреля в Кремле подтвердили, что переговоры по завершению войны сейчас находятся на паузе. Дмитрий Песков объяснял это трудностями с организацией трехсторонних встреч, в частности занятостью США другими вопросами.

Если политико-военная часть мирных переговоров и стоит на паузе, то гуманитарный трек продолжает работать, отмечал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Как писал OBOZ.UA, 4 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с Владимиром Зеленским подтвердил, что его государство готово принять следующий раунд переговоров делегаций Украины, США и России. Анкара заинтересована в окончании российско-украинской войны.

