ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАПРЕТИЛ ПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ РОССИИ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

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Роберт "Мадяр" Бровди обещал изолировать Крым от России. В России и Беларуси появились "трансграничные репрессии" – обслуживание интересов других диктатур. Зеленский запретил праздновать День России на Красной площади.

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что Украина в ближайшее время намерена изолировать Крым от России. Как он сообщил, в настоящее время удары украинских дронов уже нарушили российскую военную логистику и поставки топлива на оккупированные территории.

Это исторический факт. Это подтверждается тем, что происходит в Крыму: дефицит, талоны на бензин и так далее.

Помимо этого, Бровди сообщил, что за последние месяцы интенсивность движения по трассе Р-280 от Ростова-на-Дону до Крыма снизилась на 71%. И заверил, что еще через месяц эта ключевая логистическая артерия будет полностью под контролем Украины.

"Мы изолируем Крым в ближайшем будущем", — сообщил Бровди.

Я думаю, что это очень важное и, надеюсь, ответственное заявление. Уже не раз в наших эфирах мы с вами говорили о том, что когда Крым превращается в остров, а это именно и обещает Бровди, и его обещаниям, видимо, стоит верить, то перспектива сдачи Крыма становится неизбежной. Вопрос времени.

Понимаю, что многие уже слышали от меня эти исторические аналогии. Это Врангель, Гражданская война, это Красная армия и Рейх в условиях Второй мировой войны. Никому не удавалось удержать Крым, когда он превращался в остров. У меня есть уверенность, что и путинскому Рейху тоже это не удастся.

Вопрос времени. И это, как мне кажется, вполне может стать поворотным пунктом войны и ее завершения. Поэтому очень внимательно, очень пристально следим за тем, что происходит именно на этом участке фронта.

В России и в Беларуси произошли инновации в области репрессий. Появились так называемые трансграничные репрессии, то есть репрессии, целью которых является не борьба за укрепление власти в самих странах, а обслуживание интересов других тоталитарных диктатур.

Конкретно. В России впервые назначили штраф за критику "Талибана". Речь идет о решении Октябрьского суда Ростова-на-Дону, который оштрафовал 19-летнего парня, оставившего в социальной сети "ВКонтакте" комментарий под постом о "Талибане".

Заголовок поста в сообществе "ВКонтакте" звучал так: "Талибан заполонит Россию изюмом, гранатами, кока-колой, коврами и хлопками". Это написал не этот оштрафованный Егор, а Егор, так сказать, добавил свою лепту: сказал, что, ну, скажем так, нефиг — матом, естественно — им делать в России.

В общем, суд постановил, что этот комментарий разжигает ненависть либо вражду между народом Российской Федерации и Афганистаном. Парень уже сказал, что он виноват, что раскаялся, но тем не менее суд назначил штраф.

Что тут важно отметить? Конечно, гражданам России, для того чтобы избежать наказания, надо очень внимательно следить за извивающейся, изгибающейся линией партии. Потому что когда "Талибан" пришел к власти в Афганистане в 2021 году, он был запрещен и внесен в список террористических организаций. Затем в 2024 году Госдума приняла закон, который исключает движение из этого списка. Ну и в апреле 2026 года Верховный суд России исключил "Талибан" из списка террористов.

Слушайте, одно можно сказать: надо уметь действовать. В России надо уметь изгибаться вместе с линией партии. Внимательно следить за тем, кого считают террористами, а кого нет. И понимать, кого можно критиковать, а кого нет.

Если бы Егор опубликовал этот пост пораньше, все было бы хорошо. Он считался бы российским патриотом. Но он сделал это позже, после того, как "Талибан" уже стал большим другом России, и, естественно, получил свое наказание.

Это происходит не только в России. Союзное государство — не только Россия, но и Беларусь здесь впереди планеты всей, потому что в Беларуси уже некоторое время происходит вот это самое, что мы можем назвать трансграничной репрессией.

В частности, белорусские власти депортировали учащуюся в Минске иранскую студентку за критику иранского режима. Эта девушка в течение трех лет училась в Минске на стоматолога. Ее фамилия Хададади, зовут ее Хатери.

И вот что она пишет: "Я делала сторис и комментировала войну, религию и политику Ирана". До этого она написала, что знала: Беларусь — несвободная страна, что запрещено критиковать Лукашенко, но не думала, что это распространяется и на иранский режим.

Оказалось, ошиблась.

И вот что она пишет дальше: "Думаю, что наше посольство заметило и попросило КГБ арестовать меня за то, что я угрожаю безопасности Ирана".

Девушка провела 45 суток в Окрестино, в следственном изоляторе, после чего ее сразу депортировали. Куда — пока непонятно. Но, судя по всему, ей очень сильно грозит депортация в Иран, чего она пытается всеми силами избежать.

Надо сказать, что вот эти трансграничные репрессии — это характерная черта того, что называется "ось зла". На самом деле "Талибан", Иран, Беларусь, Северная Корея, Россия образовали ось зла, которая фактически доказывается еще и вот этими трансграничными репрессиями.

То есть по самосознанию режимов они воспринимают критику в адрес дружественных стран, родственных, близких по духу стран, как критику себя. Это еще раз доказывает, что власти готовы преследовать по политическим основаниям не только своих граждан, но и обслуживать интересы дружественных диктатур.

Ну и наконец перехожу к главной теме сегодняшней нашей беседы. Сегодня, как известно, в России праздник. Называется он День России.

Начну с самого главного. Сегодня, 12 июня, впервые с 2003 года — то есть впервые за 23 года — не будет концерта. Имеется в виду концерт на Красной площади, главный концерт, торжество.

Его проведение было анонсировано. Фактически этот концерт проводился постоянно как главное шоу. Он не был отменен даже во время пандемии в 2022 году. Должен был называться этот концерт "В единстве народов — сила России". И не будет.

Чего не будет? Давайте перечислим конкретно.

Россияне и все остальные жители планеты Земля не смогут насладиться песнями Надежды Бабкиной, не смогут услышать крики SHAMAN: "Россия — мама! Россия — мама!" и так далее.

В общем, этого не будет сегодня. Вернее, будет, но уже как-то намного тише, потому что это будет, скорее всего, в каком-то закрытом помещении и, конечно, не так пафосно.

Страдания россиян увеличит то, что не будет песен Ларисы Долиной, Олега Газманова, Григория Лепса, Александра Буйнова. Короче говоря, очень многого будут лишены россияне. Во всяком случае, на открытой площадке, с помпой и так далее.

Я не знаю, собирался ли Путин кричать "Россия! Россия!", как он иногда это делал. Тут трудно сказать. Поскольку он не смог произнести слово "Ура", то, может быть, и с Россией у него были бы проблемы. Но причина отмены этого концерта, конечно, не в этом.

Официальные причины, почему концерт не состоится на Красной площади, официоз не сообщает. Просто из программы передач "России-1", где был анонсирован большой праздничный концерт, посвященный Дню России, это мероприятие исчезло.

Вообще с этим праздником, конечно, большая беда. Праздник этот был посвящен тому, что 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете России. И первые годы это мероприятие позиционировалось как День независимости России.

Я хорошо помню, как многие социологи, и я не избежал соблазна, проводили исследования, как это воспринимается. День независимости. Что это такое? Независимость от кого?

Абсурдность применения понятия "независимость" именно к России была очевидна с самого начала. У бывших колоний, конечно, есть дни независимости. В этом смысле дни независимости отличают большинство стран бывшего Советского Союза. Но у России как у колонизатора независимость — это парадокс.

И сразу возникало огромное количество комментариев в анкетах, где респонденты писали: собственно говоря, от кого мы получили независимость? От самих себя? Россия независима от кого? От Советского Союза, который, по сути дела, воспринимался как большая Россия?

То есть это полный абсурд.

Надо сказать, что действительно это так, потому что примерно 70% граждан России относились к распаду Советского Союза негативно. И поэтому праздновать распад России, распад Советского Союза, а именно это и означает вот эта декларация о суверенитете, и именно это фактически означает независимость России, естественно, этот праздник не получал популярности. Он был спорным.

Некоторое время его просто праздновали как дополнительные выходные. Я могу сказать, что количество граждан, которые воспринимали этот день как праздник, поначалу не превышало... В 2005 году, это уже не я проводил исследование, это уже, насколько я понимаю, Левада-центр, только 15% граждан России называли этот день праздником. Остальные — просто выходным и возможностью съездить на дачу, заняться посевной.

Ну и вот финал.

Финал действительно удивительный. Почему вдруг отменили? Ответ очевиден, он на поверхности, просто он абсолютно непроизносим в российских официальных СМИ. Проблема очень простая: россиянам запретили праздновать День России на главной Красной площади.

Кто запретил? Ответ тоже известен: президент Украины Владимир Зеленский.

Почему он это сделал? Понятия не имею. Это надо спросить у него. Я думаю, что у нас в гостях иногда бывает Михаил Михайлович Подоляк, я его спрошу обязательно: почему Зеленский запретил россиянам праздновать День России на Красной площади? Ему что, жалко, что ли? Не знаю. Это надо спрашивать лично Зеленского или представителей Офиса президента.

Но это очень характерная вещь. Это то, что называется: доигрались. Доигрался Путин.

То есть Зеленский разрешил проводить парад на Красной площади, но без военной техники. И, что называется, чистенько, но бедненько. Надо сказать, что это было фактически официально согласовано с украинской стороной через Трампа. Ну, в этот раз, видимо, решили не согласовывать. И Зеленский не разрешил.

Поэтому не парада, а этого торжества не будет. И SHAMAN будет выступать в закрытом помещении, что, на мой взгляд, очень хорошо.

Несколько слов о сегодняшней программе. У нас сегодня пятница, это значит, что у нас будет Игорь Наумович Айзенберг. Мы поговорим, есть несколько тем, которые я очень хочу с ним обсудить. В частности, те глобальные процессы, которые идут в том числе и в Соединённых Штатах Америки в связи с распространением и нарастанием невероятного неравенства, в том числе и с внедрением искусственного интеллекта, благодаря которому появилось большое количество миллионеров.

Ну, а Илон Маск собирается стать первым в истории триллионером. Или триллиардером, вернее. В общем, процесс, который затрагивает и политическое устройство Соединенных Штатов Америки. Поговорим сегодня об этом с Игорем Наумовичем.