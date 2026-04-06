'У американцев много других дел': Песков о паузе в переговорах по завершению войны в Украине

Переговоры по завершению войны в Украине сейчас находятся на паузе. В Кремле объясняют это трудностями с организацией трехсторонних встреч.

В частности, там заявили о занятости Соединенных Штатов другими вопросами. Об этом сообщают российские медиа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс между Украиной, США и Россией временно приостановлен. По его словам, пока нет возможности провести встречи в трехстороннем формате.

Песков отметил, что одной из причин паузы является занятость американской стороны. Он подчеркнул, что у США "много других дел", из-за чего согласовать совместный график переговоров сложно.

"Что касается переговорного процесса – да, он пока на паузе. У американцев много других дел. Сейчас в трехстороннем формате трудно собраться", – сказал он 6 апреля во время общения с журналистами.

Других подробностей относительно возможного возобновления переговоров или конкретных сроков в Кремле не озвучили. Пока неизвестно, когда стороны смогут вернуться к обсуждению вопроса завершения войны в Украине.

Как писал OBOZ.UA:

– Трехсторонние переговоры Украины, США и страны-агрессора России на данном этапе приостановлены из-за действий "ключевого модератора" – то есть, американской стороны, – на Ближнем Востоке. Однако если политико-военная часть мирных переговоров и стоит на паузе, гуманитарный трек продолжает работать, заявлял советник Офиса президента Михаил Подоляк.

5 В Кремле ранее подтверждали прекращение трехсторонних мирных переговоров. Помощник диктатора Юрий Ушаков говорил, что Кремль контактирует с Соединенными Штатами Америки по этому вопросу.

