'Не все зависит от нас': Зеленский рассказал о текущей ситуации с переговорами между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией. Мы согласны на проведение встречи в любой момент, однако сейчас все зависит именно от РФ.

Об этом Зеленский сказал в среду, 22 апреля, отвечая на вопросы медиа. Один из них касался возможности возобновления трека между Киевом и Москвой.

"Приоритетные страны (где могут состояться переговоры с РФ – Ред.) мы с вами знаем, там уже проводились встречи. Турция открыта, Ближний Восток – пока там прекращение огня, думаю, для всех безопасно. Хотя мы в принципе не боимся в любой момент встречаться в любом государстве, кроме России и Беларуси, еще раз это подчеркиваем", – отметил глава государства.

Зеленский выразил уверенность, что трехсторонние встречи должны возобновиться.

"Вчера наши команды общались, представители наших переговорных команд, Украины и Америки. В принципе это постоянно происходит. Мы очень надеемся на возвращение к трехсторонней встрече, к треку, который ведет к окончанию войны. В нас вопроса нет", – резюмировал гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия не рассматривает возобновление переговоров с Украиной как первоочередную задачу и не намерена их навязывать. В то же время в Москве заявляют о положительном отношении к возможному диалогу.

