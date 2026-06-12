СОГЛАШЕНИЕМ С ИРАНОМ ТРАМП ИЗМЕНЯЕТ СИТУАЦИЮ С ЕВРО И ДАЖЕ ГРИВНОЙ

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Соглашение с Ираном – пока гипотетическое. А учитывая, что это накануне дня рождения Трампа (14 июня), и то, что Иран официально не комментирует – я могу представить себе все, что угодно.

Далее текст на языке оригинала.

Але заява вже призвела до падіння цін нафти, та реакції валют й доходності американських бондів (там взагалі була пряма жорстка кореляція з цінами нафти останнім часом). Brent зранку вже нижче за 86,5 дол.

Всі інфляційні тенденції світу були зав'язані на енергетичній та паливній складовій (писав про це). ЕЦБ підвищив ставки напередодні через інфляційний тиск. Статистика інфляції США – це енергетичний імпульс.

Але угода з Іраном, й падіння цін нафти – прибирає енергетичний імпульс, або як мінімум суттєво пом'якшує його. Й, вжух, ситуація міняється кардинально.

Інфляція починає сповільнюватися. А відповідно, кризові явища починають поволі зменшуватися. Підвищувати облікові ставки для боротьби з пришвидшенням інфляції (через перенос цін палива на товари та послуги) вже не треба.

Отже, ФРС США (вже на наступному тижні засідання, на чолі з новим очільником Кевіном Уоршем) буде А) м'якше, Б) сам ринок перегляне очікування підвищення ставки.

А відтак, попит на долар починає падати, доходність облігацій знижується. Відповідно, євро й інші валюти починають відновлюватися.

Якщо тенденція ринку змінюється й євро переходить до відновлення долара, то й гривні буде легше, через єврооріентовану політику. Принаймні, сьогодні зранку, долар на міжбанку відкотився до 44,80-44,85 грн. А ще ймовірно сьогодні буде оголошено про досягнення staff level agreement між Україною та МВФ. Все це може посилити ймовірність відкату долару до гривні в більш логічну зону 44,45-44,75. (АЛЕ ЦЕ НЕ ЗМІНЮЄ ЗАГАЛЬНИЙ ДЕВАЛЬВАЦІЙНИЙ ТРЕНД. ЦЕ БУДЕ ЛИШЕ ПЕРЕДИШКА)