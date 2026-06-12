В Новой Москве совершили покушение на "бывшего министра ДНР": в доме прогремел мощный взрыв. Видео, фото
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В пятницу, 12 июня, в Новой Москве прогремел взрыв –, произошло неудачное покушение на бывшего "министра госбезопасности" самопровозглашённой "ДНР" Андрея Пинчука. Инцидент произошёл в посёлке Щапово.
Сам Пинчук не пострадал. Об этом сообщают российские паблики.
Известно, что взрывчатка находилась в посылке, которую курьер доставил в дом Пинчука.
Согласно различным сообщениям, Пинчук укрылся за бронированной дверью и остался жив, хотя и якобы получил ранение. Его семья в этот момент находилась в другом здании.
О ком идет речь
Пинчук – — экс-командир подразделения боевиков БАРС-13 и "эксперт" российских пропагандистских телеканалов. До 2012 года он служил в так называемом "министерстве государственной безопасности" Приднестровья, затем переехал в страну-агрессора.
В 2014 году участвовал в оккупации Крыма, из-за чего был "приглашен" в оккупированный Донецк, где стал первым главой "министерства госбезопасности" непризнанной "республики".
Что интересно и показательно – я Пинчук до приезда из Москвы на Донбасс защищал в России диссертацию на тему "Использование терроризма в политических целях".
В "ДНР" Пинчук "работал" всего год, после чего вернулся в Россию.
Другие покушения в РФ
Такие инциденты в последнее время участились – напомним, что всего несколько дней назад в Москве взорвался автомобиль, который на момент инцидента находился на парковке. Это произошло наулице Александра Введенского в районе Конькового.
На кого именно было совершено это покушение, пока неизвестно, но отметим, что в результате другого взрыва автомобиля в подмосковной Балашисе погиб 62-летний полковник ВС РФ Дамир Давыдов. Взрыв произошел 9 июня в районе микрорайона Авиаторов, построенного на территории бывшей воинской части.
То есть, работа Пинчука "Использование терроризма в политических целях" в Москве имеет много поклонников…
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