'Есть интерес, о котором мы просто не знаем': Бессмертный обратил внимание на неочевидную деталь переговоров Трампа и Путина

Во время саммита на Аляске 15 августа тема Украины займет лишь небольшую часть разговора американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Они будут обсуждать двустороннее взаимодействие: восстановление дипломатических отношений, открытие посольств, перезапуск авиасообщения, совместные бизнес-проекты и так далее.

Такую возможность предположил украинский дипломат и политик Роман Бессмертный. В интервью OBOZ.UA он заявил, что Путин быстро вернется к своей любимой теме – "первопричин" войны. А Трамп, как он сам любит говорить, за две минуты это "поймет", после чего разговор перейдет к другим темам.

"Потому что, скажите, какой мотив еще? У Трампа таких разговоров было множество. Он что, не понимает, о чем говорили по телефону? Ну сядет он, посмотрит в глаза – и что изменится? Ничем эта встреча не отличается. Значит, есть интерес, о котором мы просто не знаем. И есть подтверждение этому: Трамп сам говорит, что Зеленского не пригласили. А зачем им президент Украины, если они будут говорить о двустороннем бизнесе? Вот и вся логика", – объяснил свое мнение Бессмертный.

Он убежден, что лидеры США и РФ не будут именно на этой встрече заниматься разделением Украины.

"Будет попытка договориться? Возможно. Но самой "дележки" не будет. Я в этом убежден. Потому что нынешний разговор – это не о "тысячах километров океанического побережья Украины", которые кому-то привиделись на карте, оставив "маленький кусочек", – сыронизировал дипломат, напомнив об ошибочных представлениях Трампа об украинской географии.

Требования Москвы к Киеву, озвученные недавно советником Кремля Дмитрием Сусловым, Бессмертный считает информационным давлением, "как и вбросы от Стива Уиткоффа", спецпосланника президента США.

"Потому что ни то, ни другое не соответствует действительности. Например, у Суслова говорится о Днепропетровской области. А где именно? Когда и какую ее часть россияне "собираются освободить"? Они же ее даже не оккупировали.

Если начинаешь разбирать позицию Виткоффа – становится смешно. Переключаешься на Суслова – то же самое. Это типичные информационные выбросы, которые работают как инструмент давления, но не на элиты или политический истеблишмент, а на общество. Люди начинают "барабанить", популисты пользуются темой", – убежден политик.

В этот ряд он поставил и продвижение россиян на Покровском направлении на восток от Доброполья. "Минимальные группы, но крик на весь мир о "большой победе". Это все – игра в виртуальной реальности, где человеку меняют сознание", – заявил Бессмертный.

Он не считает, что первая встреча Трампа и Путина будет иметь конкретные результаты для Украины.

"Сидят два "вождя" и ведут разговор: что на что менять. Если мы сейчас попросим каждого из них назвать перечень областей, о которых они якобы собираются говорить, – они их просто не знают. Вы скажете: они же посадят своих людей? Да, но посадят – уже после встречи, а не во время.

То есть на самом деле говорить сейчас им не о чем. Посмотрите, как Дональд Трамп артикулирует ситуацию: "один кусок земли на другой". Он мыслит категориями участков под застройку. Это его логика. Он не способен глубже воспринимать тему, поэтому максимум, что они могут договориться, – создать рабочую группу. Без Украины. И все. Но они прекрасно понимают реальную ситуацию. Гвалт, который поднялся, – это результат информационного шума, который Трамп запускает, а Москва разогревает до максимальной температуры и вливает в головы людям. Так не делается дипломатический процесс", – проанализировал дипломат.

Что Вашингтон и Москва ожидают от саммита на Аляске

Трамп и Путин проведут личные переговоры на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон 15 августа примерно в 11:30 по местному времени (в 22:30 по Киеву).

В Кремле заявили, что по результатам этой встречи не предполагается подписание каких-либо документов. Во время переговоров на Аляске лидеры США и РФ определят основные договоренности, которых смогут достичь.

Трамп уверен, что Путин "хочет заключить сделку", но более важными он назвал будущие переговоры, в том числе с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Как писал OBOZ.UA, 14 августа госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что дипломатический процесс урегулирования российско-украинской войны должен включать обсуждение гарантий безопасности для Киева. "Для достижения мира, я думаю, мы все признаем, что необходимо обсудить гарантии безопасности", – сказал руководитель внешнеполитического ведомства.

