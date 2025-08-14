Гарантии безопасности для Украины должны быть частью мирных переговоров с Россией, – Рубио

Дипломатический процесс урегулирования российско-украинской войны должен включать в себя обсуждение гарантий безопасности для Киева. Это необходимо для достижения мира.

Видео дня

Соответствующее заявление в четверг, 14 августа, сделал госсекретарь США Марко Рубио. Он прокомментировал ситуацию в преддверии саммита Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске в пятницу, передает The Guardian.

Рубио назвал гарантии безопасности частью будущих переговоров. "Для достижения мира, я думаю, мы все признаем, что необходимо обсудить гарантии безопасности", – заявил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Также, по его словам, "придется обсудить... территориальные споры и претензии, а также то, из-за чего идет борьба".

Он надеется на скорый прогресс в урегулировании. По поводу будущего прекращения огня Рубио сказал: "Посмотрим, что будет возможно завтра".

"Посмотрим, как пройдут переговоры. Мы полны надежд", – заключил государственный секретарь.

Что ожидает от встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп

15 августа Трамп проведет саммит с Путиным на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска. Встреча начнется ориентировочно в 22:30 по киевскому времени.

14 августа президент США заявил, что диктатор, по его мнению, готов заключить соглашение о завершении войны против Украины. Однако он признал, что не уверен в возможности достижения немедленного прекращения огня.

После разговора, который состоятся в пятницу, Трамп и Путин, как ожидается, выступят на совместной пресс-конференции.

Американский президент обещал, что проинформирует украинского коллегу Владимира Зеленского и представителей Европы, если переговоры будут удачными.

"Если встреча будет плохой, я никому не буду звонить – я поеду домой. … Но если встреча будет хорошей, я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA, в четверг самолет с Путиным уже вылетел в Анкоридж. С собой кремлевский диктатор повез целую делегацию, в состав которой, в частности, вошли его помощник Юрий Ушаков, переговорщик Кирилл Дмитриев, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!