Украину омывает океан, а Путину надо было ехать на Киев по шоссе: что еще наговорил Трамп во время брифинга в Белом доме. Видео

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 11 августа, провел брифинг в Белом доме. Он сделал ряд заявлений об Украине, войне в нашем государстве, развязанной Россией, и диктаторе Владимире Путине.

Брифинг транслировали американские СМИ. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп в частности цитировал венгерского премьера Виктора Орбана, а также рассказал, как он видит обмен территориями между Украиной и Россией.

Оговорка Трампа

Брифинг начался с того, что Дональд Трамп заявил, что "отправится в Россию" на переговоры с диктатором Владимиром Путиным 15 августа. Скорее всего, он просто оговорился, а точнее пропустил одно слово, и местом встречи останется Аляска.

Ожидания Трампа от встречи

По словам Трампа, его встреча с Путиным 15 августа будет "пробной". В то же время глава Белого дома заверил, что будет пытаться договориться о следующих саммитах, закончить войну и даже вернуть некоторые территории Украины. Но он может и выйти из переговоров.

Также республиканец сказал, что "уже в первые две минуты встречи" будет точно знать, можно ли заключить соглашение или нет.

"Откуда вы это знаете?" – спросил у президента США репортер. "Потому что именно этим я и занимаюсь. Я заключаю сделки", – ответил Трамп.

О встрече Зеленского и Путина

Трамп считает, что личные переговоры Путина и Зеленского необходимы.

"В конце концов я посажу их двоих в одну комнату. Я буду там или меня там не будет. И, думаю, проблема будет решена", – заверил политик.

Океан омывает Украину?

Говоря о планах по обмену территориями между Украиной и РФ и изменении линии фронта, Трамп отметил, что Россия заняла значительную часть украинского побережья. Однако в его представлении Украину омывают не моря, а океан.

"Украина – многие люди не знают – что Украина имела тысячу миль океана. Это все исчезло, кроме одной небольшой области, Одесса. Это небольшая территория. Осталось лишь немного воды", – заявил президент США.

Трамп о российской нации и ее любви к войнам

По словам Трампа, россияне – это "воюющая нация", они ведут много войн. России он приписал победу над Гитлером, а также вспомнил о войне с Наполеоном.

"Мой друг сказал, что Россия жесткая, потому что они просто продолжают бороться. Они победили Гитлера – мы тоже, и они победили Наполеона. Знаете, они этим занимаются уже давно", – сказал президент США.

Он также сообщил, что общался на тему России с венгерским премьером Виктором Орбаном, которого назвал очень умным человеком.

"Я сказал: "Может ли Россию победить Украина?" Он посмотрел на меня так, будто это глупый вопрос. Он сказал: "Россия – это огромная страна, и они завоевывают свою страну и свою жизнь через войны... Китай побеждает вас торговлей, Россия побеждает вас войной", – рассказал Трамп.

О российских танках и "Киеве за часы"

Одним из своих заявлений Дональд Трамп нивелировал героическое сопротивление украинских военных в начале полномасштабной войны, в частности на Киевщине. Он утверждает, что российские танки не дошли до Киева якобы только потому, что они застряли в грязи.

"Танки увязли в грязи. Какой-то командир сделал лучший выбор... Знаете, они бы были в Киеве через четыре часа, едучи по шоссе, но российский генерал принял "блестящее" решение ехать через сельскохозяйственные угодья", – сказал республиканец,

