Путин захватил бы всю Украину, если бы я не был президентом, – Трамп

Российский диктатор Владимир Путин захватил бы всю Украину. Это произошло бы в том случае, если бы Дональд Трамп не стал президентом США.

Так считает сам американский лидер. Он сказал это во время общения с журналистами в четверг, 14 августа.

"Российско-украинской войны никогда бы не случилось, если бы я был президентом. И сейчас Владимир Путин хочет заключить сделку", – отметил Трамп.

Президент США, говоря о предстоящей встрече с российским диктатором, также заявил, что "ожидает, что это будет хорошая встреча".

"Но важнее будет вторая встреча, которую мы проведем. С Владимиром Путиным, президентом Зеленским и мной", – подчеркнул американский лидер.

Трампа также спросили, не считает ли он встречу с Путиным на Аляске наградой для главы Кремля.

"Нет, это не так", – ответил Трамп.

Напомним, что Дональд Трамп считает, что украинский лидер Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин смогут начать и провести переговоры, которые в конце концов завершатся миром в Украине. Такие переговоры, по словам американского президента, он стремится устроить на Аляске.

Ранее Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Владимир Путин готов заключить соглашение о завершении войны против Украины. Он допустил, что угрозы санкциями могли повлиять на решение Кремля добиваться переговоров.

В пятницу, 15 августа, Трамп проведет встречу с Путиным на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Саммит начнется ориентировочно в 22:30 по киевскому времени.

Предварительно сообщалось, что в четверг самолет с Путиным уже вылетел в Анкоридж. С собой кремлевский диктатор повез целую делегацию, в состав которой, в частности, вошли его помощник Юрий Ушаков, переговорщик Кирилл Дмитриев, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 14 августа заявила, что Трамп во время встречи с Путиным планирует задействовать все рычаги влияния, чтобы установить мир в Украине. И хотя он не хотел бы вводить новые санкции, но готов это сделать, так же как и привлечь другие инструменты, сказала пресс-секретарь.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский утром в четверг в Лондоне встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры скоординировали позиции накануне предстоящего саммита на Аляске и обсудили гарантии безопасности для Украины.

