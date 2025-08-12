Отказ от НАТО и выход ВСУ с Донбасса: в Кремле озвучили новые требования для завершения войны в Украине

Российская Федерация требует от Украины полного вывода войск из Луганской и Донецкой областей, отказа от вступления в НАТО, "демилитаризации" и проведения "конституционной реформы вплоть до федерального уровня". Взамен страна-агрессор пойдет на перемирие и выведет своих оккупантов из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Об этом сообщил Дмитрий Суслов, доверенный советник Кремля по внешней политике. Будущие переговоры кремлевского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа он прокомментировал в интервью изданию Corriere della Sera.

Он сказал, что "требований у Путина стало меньше, но Киев останется вне НАТО". Такая сделка, по мнению россиянина, будет удобной для главы Белого дома и будет заключаться без Украины.

Путин рассчитывает на два варианта развития событий на саммите в Аляске 15 августа

"Первый – принятие президентами двустороннего российско-американского плана по достижению перемирия в Украине. Это принципиально важно с точки зрения Кремля: соглашение заключается между нами и США, без участия Украины и Европы", – сообщил Суслов.

Как высказался он, этот план "может включать" вывод Сил обороны с территории Донбасса и "вывод российских войск из Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей, при сохранении линии фронта на остальных территориях".

"Помнится, год назад Москва требовала от украинцев полного вывода войск из всех четырех аннексированных областей, а теперь просит только вывода войск с Донбасса", – сказал представитель Кремля.

Однако требования не ограничиваются только территориями. "Обязательство не вступать в Североатлантический альянс является важнейшим условием любого перемирия. Тогда окончательные соглашения, естественно, также должны будут включать демилитаризацию Украины и конституционную реформу вплоть до федерального уровня", – озвучил Суслов ультиматум.

Второй вариант – это отказ Украины от таких требований агрессора. И Москва, по-видимому, воспринимает такую возможность как выгодную для себя.

"Зеленский, поддерживаемый европейцами, отвергнет это решение, и тогда Трамп прекратит всю военную помощь Киеву и даже прекратит продавать оружие европейцам, чтобы они могли передать его Украине. Но это ускорит ее поражение и полный крах", – утверждает Суслов.

В Кремле считают, что Трамп захочет заключить сделку

Советник Путина сказал, что американский президент "поддерживает соглашение решительно, почти с энтузиазмом".

Причина кроется в том, что он "поставил себя в затруднительное положение, попросив Китай, Индию и Бразилию прекратить импорт российской нефти, угрожая им вторичными санкциями".

"Китай, очевидно, говорит "нет", но Нью-Дели и Бразилия тоже никогда этого не сделают, и их отказ будет проблематичен для Америки: в этом случае Трамп либо уступит, проявив слабость, либо будет втянут в серьёзный политический и торговый конфликт с Китаем и двумя ключевыми странами БРИКС с непредсказуемым исходом. Однако, если саммит на Аляске пройдет успешно, и будет одобрен совместный план перемирия на Украине, фитиль, который он безрассудно поджег с Китаем, Индией и Бразилией, будет потушен, и американский президент сможет даже претендовать на историческую значимость. Именно поэтому мы ожидаем, что Трамп примет предложение Путина. Для него это именно выход", – заверил россиянин.

– Уже в пятницу, 15 августа, в американском штате Аляска Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся, чтобы "решать", как должна закончиться российско-украинская война. Исходные данные о позиции Белого дома накануне этой встречи не внушают особого оптимизма относительно того, насколько справедливыми в отношении Украины могут быть эти договоренности.

– Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур ранее отмечал: даже в случае отсутствия каких-либо результатов этот саммит станет "золотой возможностью" для Путина по целому ряду причин.

