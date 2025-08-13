Высадка на Аляске: как в Белом доме готовятся к встрече Трампа и Путина

Из-за пика туристического сезона встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон. При этом Вашингтон до последнего искал другие варианты, надеялся избежать перспективы размещения российского лидера и его окружения на военной базе США.

Сам Трамп на встречу особых надежд не возлагает, он называет предстоящий саммит "ознакомительным" и заявляет, что стремится понять намерения Путина относительно российско-украинской войны. Подробности раскрыли в CNN.

Трамп будет встречать Путина на американской военной базе на Аляске

По данным издания, американские чиновники провели все выходные в поисках места для встречи Трампа с Путиным на Аляске в пятницу, 15 августа. Поиски оказались безрезультатными: в штате сейчас – пик туристического сезона. К тому же, для организации саммита и обеспечения надлежащего уровня безопасности остается слишком мало времени.

Поэтому вскоре организаторы встречи пришли к выводу: единственным городом в огромном штате для проведения саммита является Анкоридж. А требованиям безопасности в нем остается только американская военная база Элмендорф-Ричардсон на северной окраине города. Поэтому выбор остановили на ней, хотя Белый дом надеялся избежать перспективы размещения российского лидера и его окружения на военной базе США.

То, что встреча состоится именно там, CNN сообщили сразу два представителя администрации Трампа.

Подготовка к встрече еще продолжается. В российском министерстве иностранных дел, в частности, сообщили, что во вторник состоялись контакты по "определенным аспектам подготовки" между государственным секретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Обычно саммиту с высокими ставками и противником США предшествуют широкие переговоры по повестке дня и результатам. Но сам Трамп заявил, что подходит к встрече как к "ознакомительной" сессии, имея мало предварительных ожиданий относительно того, как она будет проходить. Белый дом во вторник назвал ее "сессией слушания", – пишет издание.

С заявлением, призванным снизить градус ожиданий и, вероятно, наперед оправдать отсутствие результатов "исторической встречи", выступил и Рубио.

"Президент чувствует: "Смотрите, я должен посмотреть на этого парня через стол. Мне нужно увидеть его с глазу на глаз. Мне нужно услышать его с глазу на глаз. Мне нужно сделать оценку, глядя на него", – объяснил Рубио в одном из последних интервью, зачем Трампу понадобилась встреча с Путиным и почему пяти телефонных разговоров ему оказалось недостаточно, чтобы понять намерения главы государства-агрессора.

На Аляске выбор остановили из-за действующего ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом еще в 2023 году. Российский диктатор боялся встречаться на территории Европы, где его должны были бы задержать.

Предложение же Кремля о проведении встречи в Объединенных Арабских Эмиратах не устроило уже США: в Белом доме не хотели еще одного длительного путешествия Трампа на Ближний Восток, где он побывал только в мае.

В конце концов выбор сузился до двух вариантов: Венгрия, где заправляет лояльный как к Трампу, так и к Путину Виктор Орбан, и территория США.

И когда российский диктатор согласился на встречу в Штатах, да еще и на Аляске, которая когда-то входила в Российскую империю – американские чиновники изрядно удивились.

И если Трамп воспринял это согласие как "проявление уважения", его мнение в США разделяют далеко не все.

"Единственным лучшим местом для Путина, чем Аляска, был бы саммит в Москве. Поэтому, я думаю, начальная организация – это большая победа Путина", – сказал бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

О чем может идти речь на переговорах Трампа и Путина

На фоне бурной подготовки саммита на Аляске, причины, ставшие катализатором для его проведения, так и оставались неясными. Трамп заявил о желании встретиться с российским диктатором после того, как в Москву на переговоры с Путиным слетал спецпредставитель Стив Уиткофф. Что он услышал от главы Кремля – окутано тайной.

Раскрыть эту тайну большую часть прошлой недели пытались европейские чиновники. Однако попытки понять, какие параметры "мирного соглашения" предложил Путин – в частности, и расспросы самого Уиткоффа – особой ясности не принесли.

За день до встречи с Путиным, в среду, 13 августа, Трамп должен принять участие в виртуальном разговоре с европейскими лидерами, который организовала Германия. Он выслушает точку зрения Европы перед саммитом с российским диктатором. Трамп также обещает сразу после разговора с Путиным сообщить о его ходе и результатах и лидерам Европы, и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

При этом, подчеркивает CNN, Зеленский в саммите на Аляске участвовать не будет, о трехсторонней встрече речь пока не идет.

Зато в Белом доме сообщили, что часть встречи Трамп и Путин проведут с глазу на глаз, присутствовать будут только их переводчики.

"Для лидеров не является типичным встречаться наедине со своими коллегами, но отношения Трампа и Путина были предметом пристального внимания. И во время первого срока Трампа даже высокопоставленные чиновники говорили, что иногда они оставались в неведении относительно обсуждаемого, когда помощников не было. На двух предыдущих встречах Трампа с Путиным в обоих случаях присутствовали переводчики, но не высокопоставленные помощники. После встречи в Германии Трамп, как сообщается, попросил своего переводчика предоставить свои заметки", – пишет CNN.

Путин перед встречей сделал ряд звонков своим немногочисленным союзникам, которые и сами в свое время встречались с Трампом. В частности, он поговорил с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, который во время первого срока действующего президента США встречался с Трампом трижды. Все три встречи результата не имели: КНДР так и не отказалась от своего ядерного оружия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Рубио заявил: Трамп не воспринимает встречу на Аляске как уступку Путину. Упреки, что президент США своим решением встретиться выводит российского диктатора из международной изоляции, что является для Путина победой, госсекретарь США отверг.

Он подчеркнул, что назвал бы запланированный саммит "встречей для выяснения позиций". Рубио добавил, что рано или поздно все узнают, имел ли этот подход шанс на успех.

