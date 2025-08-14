У Украины и Европы есть план Б на случай антиукраинского пакта 'Трампа-Путина'. Интервью с Бессмертным

Надежды Европы и Украины, что президент США Дональд Трамп наконец-то устал от того, что диктатор РФ Владимир Путин играет с ним, и готов принять жесткие меры в отношении России, оказались скоротечными. Трамп, похоже, по-прежнему верит, что только его личное участие может обеспечить сделку – и что даже соглашение, которое дает Москве почти все, чего она хочет, стоит того, чтобы положить конец кровопролитию в Украине, по крайней мере на данный момент.

Но Трамп еще имеет способы избежать проблем на Аляске. И Украина, и Европа настаивают – американский президент не должен обсуждать с Путиным никакие вопросы суверенитета или территориальной целостности Украины без участия Украины. Прежде всего он должен избегать любого официального признания российской оккупации украинских территорий и обеспечить безусловное прекращение огня. Если же Путин не согласится остановиться, то Трамп должен вернуться к своей кратковременной жесткой линии и сказать, что он не прекратит военные действия, США и в дальнейшем будут давить на экономику России и экспорт нефти и вместе с европейскими союзниками будут поставлять оружие в Украину. Все это Европа вместе с Владимиром Зеленским озвучили накануне во время онлайн-встречи с президентом США. Прислушается ли к этой позиции Трамп станет понятно 15 августа, когда он и встретится с Путиным на Аляске.

Своими мыслями по этим и другим актуальным вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Главной темой будут оставаться переговоры на Аляске между Трампом и Путиным, которые неожиданно возникли в прошлую пятницу. Очень много информации, сливов с российским привкусом. Какова ситуация на сегодня?

– Ситуация такова. С одной стороны, мы видим периодические заявления Дональда Трампа, которые, как уже сейчас понятно, базируются на ложной информации, которую ему подал Стив Уиткофф. Если сравнить его "аналитику" с материалами Дмитрия Суслова в Corriere della Sera, то там даже названия областей разные. Мы видим, как Трамп, проснувшись, импульсивно навязывает миру свое информационное присутствие. Но это – слова. Если же отступить назад, он подписал с Азербайджаном и Арменией документ, который заверил лично. Президент США дошел уже до того, что заверяет подписи Алиева и Пашиняна. Обратим внимание: в этом документе указано, что ответ надо искать в принципе международно признанных границ — то есть в административных границах бывшего СССР. Добавьте сюда Крымскую декларацию, Устав ООН – и все становится очевидным.

– Уже давно известно – Трамп на это не обращает внимания...

Принимаю этот аргумент. Но есть и другая сторона – заявление шести европейских лидеров и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Это документ. И его подписали все те, кого Трамп сам признает партнерами, в том числе премьер Польши, которую он всегда ставит в пример в вопросах безопасности. Итак, имеем с одной стороны – слова, опирающиеся на дезинформацию, а с другой – документы. И нынешнее информационное напряжение возникло именно из-за того, что мы оказались в виртуальной реальности. Если бы смотрели на документы, стало бы ясно: даже разговоры Трампа с европейскими лидерами и Зеленским пойдут совсем по другому сценарию. Потому что аргументы – одно, а действовать он не сможет.

– Вы говорите: с одной стороны – слова, с другой – документы. Но как тогда быть с заявлением Трампа, что, мол, Зеленский сам сказал ему: нужно конституционное большинство, чтобы "отдать России земли"? Он же вообще не понимает таких понятий.

– Ситуация между Азербайджаном и Арменией аналогичная. Объясню почему: Нагорный Карабах (Арцах) в Конституции Армении указан как территория Армении. Чтобы подписать соглашение о признании и сотрудничестве, надо внести изменения в Конституцию. Поэтому сначала подписана декларация и парафированное министрами иностранных дел соглашение, а в 2027 году в Армении состоится референдум, на котором эти изменения утвердят. То есть ситуация – один в один. Там он подписал, и хоть мы с вами говорим, что он не знает и не понимает деталей, но бумаги ему положили правильные. Потому что они соответствуют Уставу ООН, Хельсинкскому заключительному акту, Конституции Азербайджана и Армении. Им надо исключать эти земли, а нам ничего менять не нужно. Зеленский говорит: "О чем вы вообще говорите?". Устав ООН и Конституция Украины четко определяют принцип территориальной целостности в международно признанных границах. Точка.

Вся нынешняя дискуссия — это результат словесных конструкций, которые не имеют ничего общего с правовой реальностью. Факт прост: есть оккупированные Россией территории, есть линия фронта, есть территории под контролем правительства Украины. И разговор должен идти только о прекращении огня. Все остальное – политическая болтовня. Если говорить об исторических параллелях: 37-я параллель в Корее – прекратили огонь и ничего не подписывали. Финляндия: Маннергейма заставил подписать соглашение Гитлер, потому что была договоренность между ним и Сталиным. Итак, нынешнее напряжение в значительной степени создано словесными фонтанами Трампа, который не опирается на правовую основу. Его желание и амбиция получить Нобелевскую премию есть, но к международному праву или Конституции Украины это никакого отношения не имеет. Дальше уже можно сколько угодно говорить – когда и каким способом освобождать территории.

– Но Путин с Трампом, кажется, во время своего разговора будут говорить о совсем другом?

– Собственно, я и хотел это сказать: тема Украины у них займет небольшую часть разговора. Потому что быстро станет понятно, что обсуждать нечего. "Фюрер", получив нужные фото, вернется к своей любимой теме — к первопричинам. Трамп, как он сам любит говорить, за две минуты это "поймет". А дальше начнется разговор о восстановлении дипломатических отношений, открытии посольств с обеих сторон, восстановлении авиасообщения, совместных бизнес-проектах в Арктике – и весь тот набор, который привез из Москвы Виткофф. Потому что, скажите, какой мотив еще? У Трампа таких разговоров было множество. Он что, не понимает, о чем говорили по телефону? Ну сядет он, посмотрит в глаза – и что изменится? Ничем эта встреча не отличается. Значит, есть интерес, о котором мы просто не знаем. И есть подтверждение этому: Трамп сам говорит, что Зеленского не пригласили. А зачем им президент Украины, если они будут говорить о двустороннем бизнесе? Вот и вся логика.

– Хорошо, но ведь двусторонний бизнес предполагает, что будут предложения с обеих сторон. От Путина – понятно, а от Трампа тоже что-то должно быть, чтобы, так сказать, "положить на стол". И все считают, что это будет именно Украина.

– Предложение будет, но решать это не Трамп. Решение будет принимать Украина. А документы, о которых я говорил сначала, — заявление шести европейских лидеров вместе с Урсулой фон дер Ляйен и позиция 25 стран-членов ЕС – четко показывают: они не признают никаких "делишек". И их, на самом деле, между Трампом и Путиным не будет. Будет попытка договориться? Возможно. Но самой "делюшки" не будет. Я в этом убежден. Потому что нынешний разговор – это не о "тысячах километров океанического побережья Украины", которые кому-то привиделись на карте, оставив "маленький кусочек".

– Хорошо, а "слив" помощника Путина – Суслова вы считаете элементом давления со стороны России перед встречей или более-менее реальным сценарием, который могут рассматривать на Аляске?

– Это такое же информационное давление, как и вбросы от Виткоффа. Потому что ни то, ни другое не соответствует действительности. Например, у Суслова говорится о Днепропетровской области. А где именно? Когда и какую ее часть россияне "собираются освободить"? Они же ее даже не оккупировали.

Если начинаешь разбирать позицию Виткоффа – становится смешно. Переключаешься на Суслова – то же самое. Это типичные информационные выбросы, которые работают как инструмент давления, но не на элиты или политический истеблишмент, а на общество. Люди начинают "барабанить", популисты пользуются темой.

То же самое – операции РФ под Покровском: минимальные группы, но крик на весь мир о "большой победе". Это все – игра в виртуальной реальности, где человеку меняют сознание.

– Хорошо, вы отметили, что Украина и Европа не согласятся на вариант, который, возможно, будут обсуждать Трамп и Путин. Но, например, The Economist пишет, что по результатам встречи Трамп может выдвинуть ультиматум Европе и Украине: мол, или соглашаетесь на это соглашение, или я "до свидания" – и тогда Украина больше не получит возможности получать оружие через европейские или американские поставки, разведданные и прочее. Важен ли такой вариант?

– Сидят два "вождя" и ведут разговор: что на что менять. Если мы сейчас попросим каждого из них назвать перечень областей, о которых они якобы собираются говорить, – они их просто не знают. Вы скажете: они же посадят своих людей? Да, но посадят – уже после встречи, а не во время.

То есть на самом деле говорить сейчас им не о чем. Посмотрите, как Дональд Трамп артикулирует ситуацию: "один кусок земли на другой". Он мыслит категориями участков под застройку. Это его логика. Он не способен глубже воспринимать тему, поэтому максимум, что они могут договориться, – создать рабочую группу. Без Украины. И все. Но они прекрасно понимают реальную ситуацию. Гвалт, который поднялся, – это результат информационного шума, который Трамп запускает, а Москва разогревает до максимальной температуры и вливает в головы людям. Так не делается дипломатический процесс.

Вспомните Армению и Азербайджан: ни Алиев, ни Пашинян на старте кризиса не были причастны к его началу. Каждый из них мог сказать, как и Трамп любит: "Если бы я был у власти, войны бы не было". Но сколько раз они встречались, прежде чем появился документ? И на Мюнхенских конференциях, и на встречах в ЕС, и в США – они даже руки друг другу пожимали.

А теперь спросите себя: пожмет ли президент Зеленский руку Путину? Нет! Не сможет. Так о каких переговорах можно говорить дальше? Что может решить Трамп в этой ситуации? Он не понимает контекста. Любой его помощник или советник сразу побежит в Киев уточнять, что к чему. Потому что они не знают деталей. И это очевидно из того, как он говорит об "океаническом берегу" или "танках, которые пошли через фермы". Вы действительно считаете, что с таким уровнем понимания они могут говорить о чем-то конкретном? Они не будут говорить ни о чем конкретном. Единственное, что реально обсуждать – это бизнес. Бизнес, который Путин уже пытается "втюхать" Трампу через Виткоффа.

– А возможен ли такой сценарий: Путин говорит – "Друг Дональд, дай мне возможность "додушить" Украину, а через полгода встретимся снова"?

– А как же Нобелевская премия, о которой грезит Дональд Трамп? В таком случае она просто исчезает с его радаров. Вариант не получается. Суть процесса вот в чем: если цель Трампа – получить Нобелевскую премию, ему нужно продемонстрировать единство Вашингтона, Украины и Европы. И именно здесь надо искать ответ на вопрос, а не у Путина. Потому что с Путиным этого ответа нет.

– Хорошо, что необходимо делать сейчас?

Первое и самое важное – Украина должна четко задекларировать свою позицию. Она должна совпадать с позицией европейских партнеров и быть выработанной совместно. Как известно, в двух официальных документах эта позиция уже зафиксирована. Это не слова, а документы. В оставшиеся дни до встречи состоялось общение, в том числе и с Дональдом Трампом. Я надеюсь, что европейцы вместе с президентом Украины интеллигентно и корректно изложили ему свою позицию – что и как они считают необходимым.

Советники по вопросам безопасности уже передали американской стороне европейское видение и план прекращения огня. Как писал Axios, когда этот документ передали, – его восприняли положительно. И в конце концов все поняли, что Виткофф запутался в собственной риторике, а передача этого документа стала выходом из ситуации даже для американцев. Очевидно, господин Роман, над этим документом европейцы работали давно – его невозможно было составить за несколько дней. Это означает, что европейцы имеют свое видение, которое базируется на двух уже принятых заявлениях. Кстати, они почти идентичны по содержанию. Важно и то, что лидеры ЕС, а также Великобритания поддерживают эту позицию. Ее четко акцептировали в Вашингтоне, ведь там понимают: только позиция, принятая Украиной, может быть реализована. Иначе ни Украина, ни Европа не примут план.

При этом бремя реализации ложится именно на Европу. И обратите внимание: Трамп ничего не сказал о так называемых "силах желающих" или "силах решительных", ни слова о гарантиях безопасности. Это означает, что даже до формулировки основных параметров еще очень далеко. И еще одно. Трамп сам говорит: будет встреча – возможно, первая, потом – еще. "Посажу их в одной комнате, может, буду посередине, а может, и нет. Может, будет двусторонняя встреча, а может, трехсторонняя". То есть он воспринимает Аляску не как одноразовое событие, а как процесс. Это, кстати, совпадает с европейским подходом. Но европейцы имеют свои пункты, которых они придерживаются: об Украине ничего без Украины, как и о Европе ничего без Европы. И основой переговоров должен быть Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт, Конституция Украины и Будапештский меморандум, под которым, кстати, стоят подписи США, Франции, Великобритании и Российской Федерации.

– Относительно гарантий безопасности. Трамп во время последней встречи не сказал ни слова о гарантиях безопасности, ни о коалиции желающих. Европейцы тоже сейчас громко об этом не озвучивают. А вы не считаете, что и те, и другие просто отложили этот вариант? Путин сто раз повторял, что для него это неприемлемо, и любые войска стран НАТО в Украине – это красная тряпка. Он на это не пойдет. Так, возможно, Запад просто снял этот вопрос с повестки дня?

– Не совсем так. И в заявлении, подписанном семью лидерами, и в заявлении лидеров ЕС есть пункт о предоставлении финансовой и военной помощи, а также о создании коалиции решительных для обеспечения безопасности. Коалиция решительных — это исключительно о создании системы безопасности после подписания соглашения. Она не касается финансовой, военной или гуманитарной помощи напрямую. Военная помощь делится на пять программ и девять коалиций – и они вообще отдельно от понятия "коалиции решительных". Здесь речь идет о контингенте сил, которые будут обеспечивать режим прекращения огня. И в заявлении четко написано: Европа оказывала и будет оказывать помощь, в том числе в рамках коалиции решительных.

– Но ведь всегда отмечалось два сдерживающих фактора: во-первых, прекращение огня и начало мирного процесса, а во-вторых – поддержка США. Ладно, гипотетически мы получаем прекращение огня, но поддержки США, как не было, так и нет. Трамп ее не обещает.

– Здесь есть позиция британского правительства. Вместе с французами они наработали вариант, по которому ответственность за воздушную поддержку сил коалиции решительных ляжет именно на Лондон и Париж. И они готовы ее обеспечить для гарантий безопасности на территории Украины.

– То есть вы считаете, что европейцы без американцев смогут предоставить нам определенные гарантии безопасности после прекращения огня, а тем более подписания перемирия?

– Такие решения уже приняты, контингенты сформированы, отработаны три варианта действий. Европа готова реализовать этот проект, если те вещи, о которых вы говорите, действительно состоятся.

– А как же все эти многочисленные сообщения в СМИ – британских, французских, итальянских, немецких – о том, что коалиции вроде бы и хотят помочь, но не готовы давать гарантии безопасности?

Это – информационное пространство, такая себе гимнастика для мозга. Полезная вещь, но есть и формальные решения. И вот я еще раз хочу сравнить наш с вами нынешний разговор: с одной стороны – слова, а с другой – два официальных документа. Теперь представьте: мы завершили разговор, вы сели и посмотрели, сколько журналистов и аналитиков разбирают слова Дональда Трампа. А документы, подписанные, между прочим, лидерами, – их никто даже не замечает.

– Принесла ли состоявшаяся накануне онлайн-встреча европейских лидеров, президента Украины с Дональдом Трампом какие-то реальные изменения?

– Состоялся абсолютно корректный, содержательный разговор, суть которого свелась к четкому, интеллигентному озвучиванию позиций – честных позиций. Хотя, скажу откровенно, я не верю, что Дональд Трамп способен озвучить честную позицию. Он ее просто не понимает. Он даже не знает, что скажет Путину. Он не мастер стратегического мышления, он действует по принципу "тик–тик тик". Это не шахматист, это даже не игрок в карты – скорее игрок в "дурака". Поэтому и будет двигаться он именно так. А со стороны европейцев все четко, спокойно с последовательным изложением позиций: первое, второе, третье. Все корректно, с уважением к президенту великой державы. Но не к "президенту" как Дональду Трампу – лично он для меня ничего не значит. Я имею в виду: как человек, как носитель ценностей, как политик – ноль. Но его выбрали американцы, и это – их ответственность. Значит, мы обязаны сказать ему: вот первое, вот второе, вот третье, вот четвертое. Услышит ли он? Это для меня вопрос второстепенный. Мне гораздо важнее, чтобы мой президент и мой союзник показали себя интеллектуалами, воспитанными людьми, которые способны мыслить рационально даже в самых сложных обстоятельствах. Потому что они несут ответственность не только за себя –— за нации, за миллионы человеческих судеб. Поэтому они обязаны действовать именно так.

– То есть если даже Трамп не услышит ни Украину, ни Европу, у них есть план "Б" на такой случай?

– И у Европы, и у Украины есть несколько вариантов развития событий. Они прекрасно понимают, что ситуация может развиваться по-разному. Но одно ясно: ни Америка, ни Украина ни в коем случае не заинтересованы в том, чтобы дать шанс на победу Российской Федерации и Путину лично.