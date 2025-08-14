В Кремле заявили, что по результатам встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным не предполагается подписание каких-либо документов. Во время переговоров на Аляске лидеры США и РФ определят основные договоренности, которых смогут достичь.

Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне саммита в четверг, 14 августа. Его цитируют пропагандистские российские медиа.

На вопрос, ожидается ли подписание каких-то документов, пресс-секретарь Путина ответил отрицательно.

"Нет, не ожидается, ничего не готовилось, и вряд ли здесь может быть какой-то документ", – сказал Песков.

По его словам, встреча имеет целью лишь очертить круг договоренностей, которых смогут достичь стороны.

"Речь идет о том, чтобы определить основные направления и соглашения, к которым они стремятся прийти", – сказал пресс-секретарь Путина.

Песков отметил, что сейчас речь идет об обсуждении мирных инициатив в рамках саммита РФ–США.

На вопрос, важна ли позиция президента Украины Владимира Зеленского при обсуждении этих мирных инициатив, Песков ответил, что "сейчас речь идет об обсуждении между Россией и США".

"Сейчас речь идет о российско-американской встрече на высшем уровне, вопросы, касающиеся позиции Украины, наверное, касается следующих этапов", – уточнил представитель Кремля.

При этом он добавил, что стороны "намерены разговаривать и обсуждать самые сложные вопросы".

На вопрос, будет ли обсуждаться в Анкоридже возможный обмен территориями между Россией и Украиной, о котором в последнее время много писали СМИ, Песков ответил неопределенно.

"Очевидно, что будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием. Субстанция очень сложная, очень многогранная", – сказал он.

Напомним, в пятницу, 15 августа, Трамп проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Переговоры будут проходить на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон.

