Вступление Украины в ЕС предоставит Киеву право получить примерно €186 млрд в течение 7 лет. Между тем "многие" действующие государства-члены из получателей сельскохозяйственной помощи превратятся в доноров Евросоюза, - FT.

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€ 186 млрд – потужний камінь спотикання на українському шляху до ЄС.

Брюссель перерахував бюджет спільноти, змоделювавши вступ до ЄС 9 нових країн, зокрема України, Молдови, Грузії та 6 західнобалканських держав: нинішні реципієнти аграрних субсидій отримають коштів з європейської скарбниці приблизно на 20% менше.

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Цими грішми змушені будуть поділитися насамперед "середняки" ЄС. Хоча FT їх не називає, але, судячи з дотаційної шкали Брюсселя, йдеться насамперед про Польщу, Грецію, Румунію та Угорщину. Заради обʼєктивності варто зауважити, що Греція та Румунія – наразі зараз – виступають прибічниками вступу України до ЄС, тоді як Польща освоює антиукраїнську риторику Угорщини. Хоча політичній трансформації Варшави варто приділити окремий пост.

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