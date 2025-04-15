'Чтобы остановить убийства, нужно остановить Россию': Каллас ответила Трампу на слова об 'ошибочном' ракетном ударе по Сумам

Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия "допустила ошибку", ударив двумя ракетами по Сумам и убив 34 человека. Она напомнила, что на самом деле Россия ошиблась, когда начала полномасштабную войну против Украины.

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Для того, чтобы остановить убийства, нужно остановить Россию, заявила дипломат на брифинге после заседания Совета министров по иностранным делам 14 апреля, передает Укринформ. Москва ошиблась, потому что не смогла сломать волю украинского народа и решимость Европы оказывать Украине всестороннюю помощь.

"Надеюсь, это очевидно для многих сейчас: если вы хотите остановить убийства, то должны остановить Россию, которая и совершает все эти убийства", – подчеркнула Каллас.

Она напомнила, что Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, однако Россия этого так и не сделала. Это означает только одно: Кремль стремится продолжать войну.

Об этом свидетельствуют российские обстрелы мирных украинских городов, приводящие к жертвам среди гражданского населения.

"Очевидно, что россияне не хотят мира. Совсем. Так что единственный путь, чтобы привести их к серьезным переговорам, – это применить больше давления на Россию", – отметила высокая представительница ЕС.

Каллас добавила, что в ЕС прорабатывается 17-й пакет санкций, который будет включать дальнейшие ограничения против российского "теневого флота" и другие чувствительные для России элементы.

Напомним, что российская ракетная атака по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля, произошла менее чем через две минуты после объявления воздушной тревоги. Одна из ракет взорвалась в воздухе и была начинена осколочными элементами, из-за чего жертв среди гражданских стало еще больше.

В результате удара РФ баллистикой погибли по меньшей мере 34 человека, еще 117 получили ранения.

Мировые лидеры решительно осудили атаку российских войск на Сумы. Британский премьер Кир Стармер призвал Путина прекратить огонь без всяких условий.

В то же время Дональд Трамп назвал "ужасной вещью" российский обстрел Сум 13 апреля. Американский лидер заявил, что "они совершили ошибку", но не указал, кого имеет в виду.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина еще 34 дня назад положительно ответила на американское предложение о полном и безусловном прекращении огня. Между тем, Россия все это время отклоняет ее, ведь Путин сосредоточен на продолжении войны и убийств украинцев.

Также президент подчеркнул, что российские обстрелы можно остановить только под реальным давлением и ужесточением санкций в отношении тех секторов, которые финансируют военную машину РФ.

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