'Совершили ошибку': Трамп отреагировал на удар России по Сумам

Президент США Дональд Трамп, продвигающий идею прекращения огня в войне РФ против Украины, назвал "ужасной вещью" российский обстрел Сум 13 апреля. Двойным ракетным ударом страна-агрессор убила 34 человека, более ста мирных жителей получили ранения.

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Американский лидер заявил, что "они совершили ошибку", но не указал, кого имеет в виду. Военное преступление он прокомментировал журналистам на борту своего самолета Air Force One по возвращении в Вашингтон, передает Reuters.

"Я считаю, что это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война – это ужасно", – высказался Трамп.

По просьбе объяснить подробнее об "ошибке" президент США повторил: "они совершили ошибку... вы спросите их", опять же не уточняя, кого и что он имел в виду.

Ранее на очередное военное преступление России отреагировал госсекретарь США Марк Рубио, назвав этот удар "трагическим напоминанием", почему президент Дональд Трамп якобы прилагает "столько усилий, чтобы покончить с войной и достичь устойчивого мира".

Россия нанесла два ракетных удара по центру Сум около 10:15 в святое Вербное воскресенье, 13 апреля. Ныне известно о 34 погибших и 117 пострадавших. Среди жертв есть двое детей, среди раненых – 15. В городе в результате российского обстрела повреждены десятки зданий, жители остались без газа и света.

Как сообщал OBOZ.UA, после террора, который РФ совершила в Сумах, представители европейских государствзаявили, что это было варварское нападение. Некоторые отмечали, что военные преступления, грубо нарушающие международное гуманитарное право, должны быть прекращены, а другие призвали усилить противовоздушную оборону Украины для спасения жизни.

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