"Нужны ощутимые санкционные шаги": Зеленский объяснил, как можно остановить Россию, и рассказал о новых атаках врага

Россия продолжает обстреливать Украину и нарушать любые договоренности. Это можно остановить только под реальным давлением и ужесточением санкций в отношении тех секторов, которые финансируют военную машину РФ.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своих соцсетях. По его словам, Россия должна понести справедливую ответственность за совершенное.

"Только реальным давлением на Россию можно это остановить. Нужны ощутимые санкционные шаги в отношении тех секторов, которые финансируют российскую убийственную машину. Принесший войну должен остановиться и ответить за содеянное – именно так справедливо", – подчеркнул глава государства. Он также поблагодарил всех, кто это понимает.

Зеленский сообщил, что после ракетного удара РФ по Сумам 13 апреля в медучреждениях получают лечение 38 человек, среди которых девять детей. В тяжелом состоянии находятся 11 человек, из них – трое несовершеннолетних.

"Делается все, чтобы помочь максимально. Только от вчерашнего удара погибли 34 человека, а 119 ранены. К сожалению, двое детей погибли, еще 15 ранены", – добавил президент.

Россия не прекращает атаковать украинские города и села, и уже этой ночью Россия ударила "Шахедами" по Одессе, в результате чего ранения получили семь человек.

Также российские оккупанты в ночь на 14 апреля нанесли удары по Славянску, Умани, Харькову, Бериславу и другим населенным пунктам. Президент подчеркнул, что повреждения получили только гражданские объекты, в том числе дома, магазины, СТО и т.д.

"Спасибо всем службам, каждому и каждой, кто вовлечен в спасение людей и защиту жизни. Каждый день и ночью продолжается российский террор. Лишь с начала апреля российская армия применила уже почти 2800 авиационных бомб, более 1400 ударных дронов, и большинство из них – "шахеды", а также около 60 ракет разных типов, включая баллистику", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины в течение прошлой недели (с 7 по 13 апреля) уничтожили 551 воздушную цель, запущенную по территории страны российскими оккупационными войсками. Больше всего были поражены ударные БпЛА типа Shahed – 229.

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