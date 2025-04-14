'Путин сосредоточен на продолжении войны': Зеленский сказал, что нужно для продолжительного мира. Видео

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина еще 34 дня назад положительно ответила на американское предложение о полном и безусловном прекращении огня. Между тем Россия все это время отвергает его, так как российский диктатор Путин сосредоточен на продолжении войны и убийств украинцев.

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Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в понедельник, 14 апреля. Он отметил, что российские пропагандисты готовят свою аудиторию к тому, что переговоры и дипломатия "не дадут результата". И делают они это там, в Москве, только по одной причине – сейчас они не боятся.

"И если не будет достаточно сильного давления на Россию, они и дальше будут делать то, к чему они привыкли – и дальше будут воевать. Это уже стало российской государственной привычкой – воевать против соседей, экспортировать ненависть и уничтожать жизнь. Мы все хотим, чтобы это прекратилось", – заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул: Украине нужен мир и он должен быть продолжительным. Именно поэтому наше государство всегда конструктивно работает с партнерами во всех форматах, которые могут обеспечить безопасность и могут восстановить мир.

"Мы не просто готовы к миру быстро – Украина не хотела ни секунды этой войны, и каждый день Украина защищает жизнь", – сказал президент.

По словам главы государства, после российского удара по Сумам около 50 государств и международных организаций высказались в поддержку Украины. Он поблагодарил всех лидеров стран, глав правительств, руководителей дипломатических ведомств, которые сделали это.

"Мир знает правду – что произошло и кто виноват. И когда война завершится, мир будет абсолютно четко знать, что это произошло, потому что Россию как агрессора принудили к миру. Агрессора, пришедшего на украинскую землю в 2014 году. Одиннадцать лет назад. И для всех важно, чтобы это не заняло еще годы", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает обстреливать Украину и нарушать любые договоренности. Это можно остановить только под реальным давлением и ужесточением санкций в отношении тех секторов, которые финансируют военную машину РФ, подчеркнул Владимир Зеленский.

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