Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без всяких условий, – Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно шагнуть к миру. Речь идет о прекращении огня, которое, по его мнению, должно быть полным, неотложным и без всяких условий.

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Об этом глава правительства написал в соцсети X после ракетного удара РФ по Сумам, что привело к гибели десятков мирных жителей. Стармер выразил соболезнования жертвам и их близким, назвав обстрел "ужасным нападением России на гражданских".

"Я ошеломлен ужасающими нападениями России на гражданских в Сумах, и мои мысли с жертвами и их близкими в это трагическое время", – отметил он.

Отдельно политик упомянул о президенте Украины Владимире Зеленском, отметив его преданность миру. Впрочем, отметил Стармер, именно российский диктатор должен сделать шаг и прекратить огонь.

"Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без условий", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, около 10:13 воскресенья, 13 апреля, в Воздушных силах объявили об угрозе баллистики из российского города Курск, а уже через две минуты две российские баллистические ракеты прилетели в центр города. По крайней мере одна из них – прилетевшая второй – была начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе.

По словам начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, ракеты были типа "Искандер-М"/KN-23. Запускали их российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской (населенный пункт Лески) и Курской (населенный пункт Леженьки) областей государства-агрессорки.

После ракетного удара по Сумам некоторые мировые политики констатировали, что военные преступления, грубо нарушающие международное гуманитарное право, должны быть прекращены. Кроме того, они призвали усилить противовоздушную оборону Украины для спасения жизни.

На террористическую атаку, жертвами которой стали мирные жители, в том числе и дети, отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, этот жестокий удар подтверждает, что Россия не хочет мира, она продолжает убивать и топтать международное право и усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны.

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