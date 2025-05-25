Украина вернула домой еще 303 пленных: все детали, фото и видео с третьего этапа обмена

В воскресенье, 25 мая, состоялся третий, завершающий этап большого обмена пленными между Россией и Украиной в формате "1000 на 1000". Домой удалось вернуть еще 303 украинских защитника, среди них – 70 оборонцев Мариуполя.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, на завершающем этапе обмена удалось освободить из плена воинов ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

"303 украинских защитника дома. Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена. Сегодня возвращаются воины нашей армии, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Спасибо команде, которая круглосуточно работала, чтобы успешно реализовать этот обмен. Обязательно вернем каждого и каждую из российского плена!" – подчеркнул глава государства.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили: освобожденные из плена воины Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта – мужчины, представители рядового и сержантского состава.

Освобожденные защитники защищали Украину на Донецком и Луганском направлениях, на Запорожье и Харьковщине, в Херсонской, Сумской и Черниговской областях.

Также сегодня домой возвращаются 70 защитников Мариуполя. Всего же за три дня их удалось освободить 174.

"Освобожденные защитники получат всю необходимую медицинскую помощь и реабилитацию, а также все надлежащие выплаты денежного обеспечения за время пребывания в плену и единовременную материальную помощь. Украина обеспечит освобожденным реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российской неволе. Координационный штаб продолжает работать над поиском и возвращением всех наших людей", – говорится в сообщении.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал видеопоздравление от освобожденных Героев ко Дню Киева.

"Освобожденные защитники поздравляют с Днем Киева! Впервые за долгое время ступив на родную землю, они поздравляют с днем свободы. Счастливы приветствовать вас в Украине! Мы за вас боролись и продолжаем бороться за каждого и каждую", – написал омбудсмен.

Также Лубинец показал пронзительные кадры с освобожденными воинами, которые впервые за три года пробуют шоколад.

Во время первых двух этапов из плена удалось вернуть 397 украинцев. В целом этот обмен стал шестым в этом году и 65-м – с начала полномасштабного вторжения России.

В рамках переговорного процесса и обменов с марта 2022 года из российского плена освобождено 5757 украинских граждан. Еще 536 украинцев удалось вернуть вне обменов.

Напомним, о том, что Украина и Россия договорились об обмене пленными "1000 на 1000" и дальнейшем обсуждении прекращения огня, по итогам переговоров в Стамбуле 16 мая сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Впоследствии в Анкаре отметили, что это было предложение Турции, озвученное "в момент, когда наступил тупик", а российская делегация озвучила все свои неприемлемые для Украины ультиматумы.

На следующий день в СБУ сообщили, что начали подготовку к масштабному обмену: в частности, работа велась над списками пленных и локациями. Впоследствии совещание по подготовке масштабного обмена провел президент Украины. Во время совещания глава государства подчеркнул, что договоренность об освобождении пленных стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции, и назвал возвращение каждого украинца, который остается в российском плену, главной задачей для государства.

Уже 22 мая у Зеленского сделали заявление относительно переговоров с Россией: в Офисе президента отметили, что продолжения переговоров с Россией не будет до тех пор, пока не будут реализованы договоренности об обмене пленными.

В России в ответ заявили, что в вопросе обмена "все заинтересованы сделать все в максимально быстром режиме".

В тот же день, в четверг, Украина передала России список на обмен пленными в формате "1000 на 1000", в Кремле же заявили, что также подготовили свой список.

Первый этап обмена состоялся 23 мая, тогда домой вернулись 390 украинцев: 270 военных и 120 гражданских заложников, которых удерживала Россия.

24 мая, в рамках второго этапа обмена, удалось вернуть еще 307 защитников домой – бойцов ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ. Среди них – 27 защитников Мариуполя.

OBOZ.UA публикует списки тех, кто вернулся из российского плена в рамках большого обмена.

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