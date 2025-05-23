Украина и Россия провели крупнейший обмен пленными: домой вернулись 390 украинцев. Фото и видео

Украина и Россия 23 мая провели самый большой с начала полномасштабного вторжения обмен пленными. Домой из неволи в этот день вернулись 390 украинцев – 270 воинов Сил обороны и 120 гражданских. России было соответственно передано 270 российских военных и 120 гражданских.

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Об обмене сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Возвращаем наших людей домой", – написал он в официальном Telegram-канале, добавив, что этот обмен стал первым этапом реализации договоренности об обмене пленными в формате "1000 на 1000", о котором Украина и Россия договорились во время переговоров в Стамбуле.

"Сегодня – 390 человек. Суббота и воскресенье – ожидаем продолжения обмена. Спасибо всем, кто помогает, кто 24/7 работает для того, чтобы украинцы и украинки возвращались домой. Очень важно вернуть всех, кто в плену. Проверяем каждую фамилию, информацию по каждому человеку", – заявил глава государства.

Зеленский пообещал продолжение дипломатической работы Киева, "чтобы такие шаги становились возможными".

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в свою очередь сообщили, что в первый день обмена "1000 на 1000" по поручению президента освободили из российского плена 270 военных и 120 гражданских лиц.

Среди освобожденных воинов Сил обороны – военнослужащие ВСУ, в частности ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Они защищали Украину на Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также участвовали в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Среди освобожденных сегодня – три женщины.

В Координационном штабе отметили, что освобожденные из плена пройдут медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, все положенные выплаты за время пребывания в неволе и реинтегрируются в общество.

"Координационный штаб не останавливает работу и в ближайшее время готовимся к встрече второй группы освобожденных украинских пленников. Работаем над возвращением всех!" - говорится в сообщении штаба.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что возвращение украинцев из плена стало результатом "четкой координации всех институтов", которые работали по поручению Зеленского.

"Все ключевые органы, ответственные за подготовку к обмену, действовали как единая команда – с одной целью: вернуть наших людей домой в максимально сжатые сроки. Военные и гражданские. Мужчины и женщины. Каждый из них – наш. Списки формировались по единому критерию – сохранить жизнь", – рассказал он.

Умеров добавил, что Украина "не забывает ни одного" и продолжает работу, пока не вернет всех.

Руководитель МВД Игорь Клименко в свою очередь рассказал, что среди освобожденных украинцев - 12 гвардейцев и семь пограничников.

"Наши защитники получат медицинскую помощь, пройдут обследование и, при необходимости, лечение. Мы сделаем все, чтобы они почувствовали заботу и поддержку уже с первых минут на родной земле", - пообещал министр.

А в Госпогранслужбе уточнили, что освобожденные пограничники попали в плен в Донецкой и Луганской областях. Один из них находился в неволе с 2022 года, остальные – с 2023-го.

"С возвращением на Родину, ребята", – говорится в сообщении ГПСУ.

Отметим, 23 мая из РФ было освобождено наибольшее количество гражданских за один обмен с начала полномасштабного вторжения.

Ранее в этот день об обмене пленными между Россией и Украиной как о свершившемся факте заявлял президент США Дональд Трамп.

"Только что завершился большой обмен пленными между Россией и Украиной. Он вступит в силу в ближайшее время. Возможно, это приведет к чему-то большому?" – написал он в своей социальной сети Truth Social.

Однако источники OBOZ.UA отметили, что на момент публикации заявления Трампа обмен еще не состоялся: процесс тогда еще продолжался.

Тем временем украинцы едва ли не с утра ждали хороших новостей об обмене и возвращения домой своих близких.

Это уже 65-й обмен за время полномасштабного вторжения России.

Новость дополняется...

Напомним, о том, что Украина и Россия договорились об обмене пленными "1000 на 1000" и дальнейшее обсуждение прекращения огня, по итогам переговоров в Стамбуле 16 мая сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Впоследствии в Анкаре отметили, что это было предложение Турции, озвученное "в момент, когда наступил тупик", а российская делегация озвучила все свои неприемлемые для Украины ультиматумы.

На следующий день в СБУ сообщили, что начали подготовку к масштабному обмену: в частности, работа велась над списками пленных и локациями. Впоследствии совещание по подготовке масштабного обмена провел президент Украины. В ходе совещания глава государства подчеркнул, что договоренность об освобождении пленных стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции и назвал возвращение каждого украинца, который остается в российском плену, главной задачей для государства.

Уже 22 мая у Зеленского сделали заявление относительно переговоров с Россией: в Офисе президента отметили, что продолжения переговоров с Россией не будет до тех пор, пока не будут реализованы договоренности об обмене пленными.

В России в ответ заявили, что "все заинтересованы сделать все в максимально быстром режиме".

В тот же день, то есть накануне, в четверг, Украина передала России список на обмен пленными в формате "1000 на 1000", в Кремле же заявили, что также подготовили свой список.

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