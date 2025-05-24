Самый большой обмен пленными: списки тех, кто вернулся из российского плена (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

23 и 24мая Украина и Россия провели первый этап обмена пленными в формате "1000 на 1000". В рамках обмена домой вернули 390 украинцев - 270 военных и 120 гражданских, среди которых есть те, кто находился в неволе с 2022 года.

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Официально полные списки украинцев, которых вернули домой в результате этого обмена еще нет, но местные власти и родные публикуют отдельные фамилии в открытом доступе. OBOZ.UA собрал всю известную на данный момент информацию.

Освобожденные из российского плена 23 мая

По данным председателя Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук и других официальных источников, в первом этапе обмена домой вернулись 390 украинцев - 270 военных и 120 гражданских, среди которых есть те, кто находился в плену с 2022 года.

Среди освобожденных 23 мая – пятеро защитников из Прикарпатья:

Игорь Гуменяк – Ивано-Франковская община

Емельян Кабан – Езупольская община

Владимир Козар – Рогатинский район

Василий Косован – Снятинский район

Петр Марцинко – Тысменицкая община

В субботу 24 мая продолжили освобождать украинских пленных из российского плена. К родным вернулись еще восемь местных из Ивано-Франковской области.

Среди освобожденных 24 мая – защитники из Прикарпатья:

Руслан Букатюк – Надворнянский район

Вячеслав Гнидь – Надворнянский район

Марьян Бурдак – Рогатинский район

Степан Влах – Рогатинский район

Михаил Запольский -– Ивано-Франковская община

Иван Копыльцив – Ивано-Франковская община

Андрей Катринец – Богородчанский район

Владимир Кот – Галицкая община

Стоит также отметить, что среди 390 человек, освобожденных во время этого обмена, есть шестеро жителей Львовщины. Об этом сообщил начальник Львовской ОГА Максим Козицкий. Он уточнил, что среди них есть Владимир Гнидин, житель села Сулятичи, и Василий Волошинский из села Купновичи.

Дрогобычский городской совет дополнительно сообщил об увольнении Ивана Иванчишина, который проживал в селе Болеховцы.

Напомним, специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог назвал обмен пленными в формате "1000 на 1000" положительным результатом украинско-российских переговоров в Стамбуле 16 мая. Он также призвал к прекращению огня и убийств.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 мая Украина и Россия провели крупнейший с начала полномасштабного вторжения обмен пленными. Домой из неволи вернулись 390 украинцев - 270 воинов Сил обороны и 120 гражданских лиц. России было соответственно передано 270 российских военных и 120 гражданских, среди которых 70 человек, осужденных в Украине за коллаборационизм, государственную измену, терроризм.

Также в субботу, 24 мая, состоялся очередной этап обмена военнопленными между Украиной и Россией. Второй день подряд стороны проводят обмен в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. На этот раз домой из вражеского плена удалось вернуть 307 украинцев.

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