Украина передала России список на обмен пленными в формате '1000 на 1000': в ГУР рассказали подробности подготовки

Вскоре может состояться новый, один из крупнейших за все время с начала полномасштабного вторжения, обмен пленными между Украиной и Россией. Официальный Киев уже передал Москве новый список.

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Такое заявление в комментарии СМИ сделал представитель ГУР Украины Андрей Юсов. Кроме того, он подтвердил информацию, которая появилась ранее о том, что обмен должен состояться в формате "1000 на 1000".

Впоследствии пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль также получил от Украины список пленных для обмена в формате "1000 на 1000".

Позже глава Офиса украинского президента написал по обмену "1000 на 1000", что "Украина сделала свою часть подготовительной работы, Россия должна была бы ускориться с этим".

Днем, 22 мая, президент Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена пленными с Россией. Глава государства подчеркнул, что договоренность об освобождении пленных стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции.

Ранее сообщалось, что Украина рассматривает возможность возвращения к переговорам с Россией, однако любые шаги должны начинаться с конкретных гуманитарных действий. В частности, речь идет об обмене пленными в формате "1000 на 1000", который должен стать первым этапом потенциального диалога.

Напомним также, что министр обороны Рустем Умеров отметил, что ключевым результатом переговоров с делегацией россиян в Стамбуле является предварительная договоренность об обмене военнопленными в формате "1000 на 1000". Украина стремится вернуть домой каждого своего гражданина, и уже согласован пошаговый план реализации этой договоренности.

Что предшествовало

Служба безопасности Украины начала подготовку к масштабному обмену пленными "1000 на 1000". В частности, сейчас составляют список российских военнослужащих, которые находятся в украинском плену и могут быть переданы России.

По информации главы ГУР МО Кирилла Буданова, обмен пленными "1000 на 1000" с Россией, вероятно, состоится уже на этой неделе, то есть с 19 мая. Списки пленных уже прорабатываются.

В свою очередь Умеров ранее отмечал, что стороны имеют конкретную дату, но ее пока не разглашают.

Как сообщал OBOZ.UA, об обмене удалось договориться во время переговоров в Стамбуле (Турция) 16 мая. Если все будет в силе, это будет самый масштабный обмен за время полномасштабного вторжения России.

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