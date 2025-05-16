Украина и Россия договорились об обмене пленными "1000 на 1000" и дальнейшем обсуждении прекращения огня, – Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на переговорах с российской стороной в Стамбуле 16 мая обсуждали два основных вопроса – обмена и прекращения огня. Стороны договорились обменяться военнопленными по формуле "1000 на 1000".

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Об этом глава украинской делегации сказал в комментарии журналистам после встречи. По его слова, Москва и Киев договорились о точной дате обмена, но пока ее не озвучивают.

"Мы обсудили с нашими партнерами и целью наших переговоров было обсуждение прекращения огня, обмена пленными. И также мы потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран. Мы говорили об обмене "1000 на 1000". Мы работаем также над другими модальностями этого обмена", — сказал Умеров.

Российская сторона также сделала заявление относительно переговоров с Украиной. Глава российской делегации, помощник главы Кремля Владимир Мединский заявил, что РФ довольна результатом переговоров в Стамбуле.

Он подтвердил, что Россия и Украина в ближайшее время проведут обмен пленными по формуле "1000 на 1000".

Также Мединский отметил, что российская сторона "приняла во внимание запрос на встречу лидеров РФ и Украины". В то же время, по его словам, Россия и Украина представят свое видение возможного будущего прекращения огня в деталях, после чего продолжатся переговоры.

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