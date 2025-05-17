Готовятся списки и локации: СБУ начала подготовку к масштабному обмену пленными 1000 на 1000

Служба безопасности Украины начала подготовку к масштабному обмену пленными 1000 на 1000. В частности сейчас составляется список российских военнослужащих, которые находятся в украинском плену и могут быть переданы России.

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Также наша сторона готовится принять украинских защитников, которые сейчас находятся в плену.

"Объединенный центр по координации поиска и освобождения пленных при Службе безопасности Украины уже начал подготовительные мероприятия к обмену 1000 на 1000 человек. В частности, СБУ формирует перечень российских военных, которые содержатся в украинском плену и которые могут быть переданы РФ", – говорится в сообщении.

Что касается подготовки встречи украинских бойцов, то речь идет о поиске необходимой инфраструктуры, локаций и медицинского персонала для приема, сопровождения и реабилитации наших военных на территории Украины.

"Напомним, что договоренность об одновременном освобождении и передаче пленных 1000 на 1000 человек была достигнута между делегациями Украины и РФ в Стамбуле 16 мая 2025 года", – подчеркнули в СБУ.

Следует отметить, что по информации главы ГУР МО Кирилла Буданова, обмен пленными "1000 на 1000" с Россией предположительно состоится на следующий неделе, то есть с 19 мая. Списки пленных уже прорабатываются.

Также министр обороны Рустем Умеров заявил, что стороны имеют конкретную дату, но она пока не разглашается.

Как сообщал OBOZ.UA, об обмене получилось договориться во время переговоров в Стамбуле (Турция) 16 мая. Если все будет в силе, это будет масштабный обмен за время полномасштабного вторжения России.

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