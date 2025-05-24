Из плена вернули 27 защитников Мариуполя: что о них известно. Фото и видео

В субботу, 24 мая, состоялся очередной этап обмена военнопленными между Украиной и Россией в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Среди 307 украинцев домой удалось вернуть 27 защитников Мариуполя.

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Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Там отметили, что некоторых пленников из отдельных подразделений и воинских частей удалось освободить впервые.

"В нынешнем обмене возвращаются на Родину 27 защитников Мариуполя. Все 307 освобожденных защитников – мужчины, представители рядового и сержантского состава. Всего домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях", – говорится в сообщении.

В Координационном штабе отметили, что домой вернулись военнослужащие Вооруженных сил Украины, в частности представители Десантно-штурмовых войск, Сил Беспилотных Систем, Военно-Морских Сил, Сил территориальной обороны, а также бойцы Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

В Украине освобожденные пленные получат медицинский осмотр, все положенные выплаты и пройдут реабилитацию.

"Координационный штаб продолжает работу и в ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских пленников", – говорится в сообщении.

Напомним, 24 мая на Родину из российского плена удалось вернуть 307 украинцев. При этом президент Владимир Зеленский отметил, что в воскресенье, 25 мая, обмен пленными должен продолжиться.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 мая Украина и Россия провели крупнейший с начала полномасштабного вторжения обмен пленными. Домой из неволи в этот день вернулись 390 украинцев, среди них 270 воинов Сил обороны и 120 гражданских. Соответственно, в Россию было передано 270 российских военных и 120 гражданских.

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