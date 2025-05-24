Еще 307 защитников дома: в Украину вернулись бойцы ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ. Все подробности и фото

В субботу, 24 мая, состоялся очередной этап обмена военнопленными между Украиной и Россией. Второй день подряд стороны проводят обмен в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

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В этот раз домой из вражеского плена удалось вернуть 307 украинцев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что новости о состоявшемся новом этапе обмена пленными начали появляться после 13:00. В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал хорошие новости.

Глава государства Владимир Зеленский вскоре подтвердил, что еще 307 украинских защитников вернулись домой. Президент подчеркнул, что военных вернули в рамках обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции.

Только за два дня Украина уже вернула 697 человек. При этом Зеленский отметил, что в воскресенье, 25 мая, обмен пленными должен продолжиться.

"Среди вернувшихся сегодня воины нашей армии, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины. Благодарю всех, кто вовлечен в процесс обмена, кто круглосуточно работает. Наша цель – вернуть каждого и каждую из российской неволи. Продолжаем наше взаимодействие с партнерами, чтобы это стало возможным", – заявил Зеленский.

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил подробности нового этапа обмена пленными. Там уточнили, что на родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности, ДШУ, СБС, Военно-Морских Сил, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. Из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые.

Кроме того, домой вернулись 27 защитников Мариуполя. Все 307 освобожденных защитников – мужчины, представители рядового и сержантского состава, которые воевали на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

Также в координационном штабе заверили, что освобожденные из плена защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат пособие по физической и психологической реабилитации, а также все надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе.

"Сегодняшний обмен и возвращение 307 украинских воинов является второй частью большого обмена "1000 на 1000". Вчера, 23 мая, было освобождено 390 украинцев. Координационный штаб продолжает работу и в ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских пленников", – говорится в сообщении.

Министр обороны Рустем Умеров рассказал, что в ходе нового этапа обмена пленными домой удалось вернуть военнослужащих из частей, которые ранее не обменивались. Также глава оборонного ведомства подчеркнул, что Украина работала со всеми коллегами, причастными к процессу обмена военнослужащими.

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