Встрече украинской и российской делегаций в Турции 16 мая прошла в более позитивном настрое, чем ожидалось. В ходе переговоров обе стороны не использовали обвинительный язык.

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В то же время в одни момент переговоры могли зайти в тупик, поэтому потребовалось вмешательство турецких дипломатов. Об этом сообщает CNN.

Турецкий чиновник спустя несколько часов после завершения встречи в Стамбуле признался, что переговоры между Украиной и Россией были "более позитивными, чем ожидалось", ведь ни одна из сторон не использовала обвинительный язык.

В ходе встречи представители страны-агрессора РФ в очередной раз озвучили требование о том, чтобы Украина вывела войска с территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Турецкий чиновник отметил, что ультиматум от представителей РФ прозвучал в контексте разговора о прекращении огня.

"В момент, когда казалось, что наступил тупик, мы предложили обмен военнопленными, который будет включать три категории – детей, гражданских лиц и солдат. Украинская сторона вышла, чтобы получить одобрение на это", – сказал турецкий чиновник о согласованном обмене пленными между двумя странами.

Вслед за украинской делегацией россияне также выходили на консультации в вопросе обмена пленными. По слова турецкого источника, Киев и Москва пока далеки от общего видения прекращения конфликта, но сам факт возобновления переговоров свидетельствует о необходимости найти выход.

"Это две стороны, которые сели за стол переговоров, чтобы обсудить два разных вопроса. Но тот факт, что они приехали в Стамбул, можно рассматривать как необходимость с их стороны найти выход", – рассказал источник в Турции, знакомый с ходом переговоров.

Напомним, российская делегация на переговорах в Стамбуле выдвинула нереалистичные и неприемлемые требования. Россия требует от Украины вывести войска со всей территории частично оккупированных четырех украинских регионов и угрожает оккупировать еще как минимум два – и территориальные аппетиты агрессора имеют тенденцию к увеличению.

Ранее в МИД заявили, что о Украина будет продолжать настаивать на безусловном и длительном прекращении огня Россией. На переговорах в Стамбуле 16 мая российская делегация не имела полномочий принимать такие решения – диктатор Владимир Путин умышленно отправил на встречу должностных лиц такого низкого уровня.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал неуважением со стороны России отсутствие кремлевского диктатора Владимира Путина на переговорах в Турции. По его словам, никто не будет бегать по всему миру и искать его.

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