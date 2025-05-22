Сначала договоренность об обмене пленными: у Зеленского сделали заявление относительно переговоров с Россией

Украина рассматривает возможность возвращения к переговорам с Россией, однако любые шаги должны начинаться с конкретных гуманитарных действий. В частности, речь идет об обмене пленными в формате "1000 на 1000", который должен стать первым этапом потенциального диалога.

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Такое заявление сделал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он отметил, что провел онлайн-разговор с дипломатическими представителями лидеров стран Северной Европы и Балтии.

"Координируем наши позиции по переговорам о достижении справедливого и устойчивого мира для Украины", – указал Ермак.

Он добавил, что украинская сторона проинформировала партнеров о ходе недавних международных встреч, в частности о переговорах в Стамбуле, визитах президента Владимира Зеленского в Италию и Ватикан, а также разговор с президентом США Дональдом Трампом и лидерами ЕС.

Позиция Киева остается неизменной: мир должен быть справедливым и базироваться на международном праве.

"Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Вторым – определение места для следующей встречи с представителями РФ", – подчеркнул Ермак.

Кроме того, отдельное внимание партнеры уделили необходимости усиления санкционного давления на Россию за ее действия, направленные на затягивание войны.

"Украина работает над тем, чтобы справедливый мир стал реальностью - на основе международного права, без компромиссов с совестью и правдой", – резюмировал глава ОПУ.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров отметил, что ключевым результатом переговоров с делегацией россиян в Стамбуле является предварительная договоренность об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000. Украина стремится вернуть домой каждого своего гражданина, и уже согласован пошаговый план реализации этой договоренности.

Служба безопасности Украины начала подготовку к масштабному обмену пленными "1000 на 1000". В частности, сейчас составляется список российских военнослужащих, которые находятся в украинском плену и могут быть переданы России.

По информации главы ГУР МО Кирилла Буданова, обмен пленными "1000 на 1000" с Россией, вероятно, состоится уже на этой неделе, то есть с 19 мая. Списки пленных уже прорабатываются.

В свою очередь Умеров ранее отмечал, что стороны имеют конкретную дату, но ее пока не разглашают.

Как сообщал OBOZ.UA, об обмене удалось договориться во время переговоров в Стамбуле (Турция) 16 мая. Если все будет в силе, это будет самый масштабный обмен за время полномасштабного вторжения России.

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