'Это одна из ключевых задач': Зеленский провел совещание по подготовке обмена пленными с Россией

Президент Владимир Зеленский провел совещание по подготовке обмена пленными с Россией. Глава государства подчеркнул, что договоренность об освобождении пленных стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции.

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Речь идет о договоренностях с российской стороной по обмену пленными в формате 1000 на 1000 человек. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что Украина работает, чтобы этот результат был обеспечен. По словам президента, организацию процесса и исполнение договоренности контролирует министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Были доклады по контактам с россиянами. Министр обороны Украины Умеров контролирует организацию процесса и выполнения договоренности. Привлечены ГУР, СБУ, СВР, МВД, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и команда Офиса. Выясняем детали по каждому человеку, который был подан в списках с российской стороны", – сообщил президент.

Также глава государства заверил, что возвращение всех наших людей из российского плена является одной из ключевых задач Украины.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров отметил, что ключевым результатом переговоров с делегацией россиян в Стамбуле является предварительная договоренность об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000. Украина стремится вернуть домой каждого своего гражданина и уже согласован пошаговый план реализации этой договоренности.

Ранее сообщалось, что Россия по состоянию на утро 22 мая продолжала подготовку большого обмена пленными с Украиной. В Кремле заявили, что в этом заинтересованы обе стороны.

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