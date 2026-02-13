"Была интегрирована во власть, которая убивала людей": Портников указал на "нюанс" со слезами президента МОК после дисквалификации Гераскевича
Украинский журналист Виталий Портников отреагировал на поступок президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, когда та расплакалась после дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича. По его словам, это было ожидаемо еще с ее момента избрания на должность главы МОК.
Об этом он написал в Facebook. По его словам, ее предшественник, Томас Бах, выглядел более эффективным руководителем и
"При всех своих противоречивых поступках, Бах – немецкий спортивный менеджер и даже либеральный политик. В таких странах как Германия просто приходится заботиться о своей репутации. А Ковентри, известная когда-то пловчиха, была интегрирована во власть тоталитарного государства. Во власть, которая убивала людей, разгоняла протесты, уничтожала оппонентов. И она же там не просто была какой-то общественной деятельницей, она была министром", – написал медийщик.
Медийщик подчеркнул, что Ковентри представляет Зимбабве, которая тоже имела опыт с тоталитаризмом. По его словам, бывший диктатор, Роберт Мугабе, когда-то назвал ее "золотым девчонкой".
"О связях этого режима с Москвой я даже и не напоминаю. У меня и тогда был вопрос, как можно выбирать главой олимпийского движения человека из тоталитарной страны. Потому что это также очередная спецоперация. И последствия мы только начинаем видеть", – отметил он.
Что предшествовало
Отметим, что после дисквалификации МОК не стал лишать Владислава Гераскевича аккредитации и позволил ему остаться на Играх. Также в организации цинично заявили, что давали "последний шанс" Гераскевичу для выхода из ситуации.
А президент организации Кирсти Ковентри назвала шлем украинца "мощным посылом", который нарушает правила. До этого Владиславу предлагали почтить память соотечественников траурной повязкой. В ответ лидер "сине-желтых" поставил МОК на место.
Решение МОК по Гераскевичу раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. А легендарный хоккеист Доминик Гашек уличил комитет в трусости перед Россией. Кроме того, министр иностранных дел нашей страны Андрей Сибига пристыдил МОК. В свою очередь Михаил Гераскевич назвал истинные причины решения МОК дисквалифицировать его сына.
Как сообщал OBOZ.UA, украинские саночники устроили акцию в поддержку Владислава Гераскевича после его дисквалификации на Олимпиаде-2026.
